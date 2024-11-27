Реал змінить статус Луніна через проблеми Куртуа зі здоров'ям

Андрій Лунін перед матчем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У мадридському "Реалі" можуть зробити важливу зміну на позиції голкіпера. Футболіст збірної України Андрій Лунін отримає шанс повернутись у ворота команди.

Тібо Куртуа програє конкуренцію українцеві через постійні травми, повідомляє Diario AS.

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Андрій Лунін розпочинав нинішній сезон у статусі резервного воротаря мадридського "Реала". Головний тренер команди Карло Анчелотті продовжує довіряти Тібо Куртуа. Проте бельгієць вже не здатний виходити на поле щотижня. І це дає шанси виявити себе українському голкіперу.

Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Як зміниться статус Луніна у "Реалі"

Тібо Куртуа отримав уже три різні травми цього сезону. Андрій Лунін провів на полі 5 матчів, у яких пропустив 8 голів, але 2 поєдинки зіграв "на нуль". У поєдинку Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" бельгієць знову вийде на поле в основному складі, але українець продовжить терпляче чекати на свій шанс.

Андрій Лунін та Тібо Куртуа дорогою до Англії. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Контракт Тібо Куртуа із "Реалом" діє до літа 2026 року. Проте вже наприкінці сезону "королівський клуб" може продати воротаря, який почав часто отримувати травми. Водночас із Мадрида поїде і головний тренер Карло Анчелотті. Новим головним голкіпером команди стане Андрій Лунін.

Українець розуміє ситуацію, а тому перед початком сезону підписав новий довгостроковий контракт із "Реалом". Він мав пропозиції від інших команд, проте Лунін вирішив дочекатися шансу на "Сантьяго Бернабеу".

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