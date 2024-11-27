Реал змінить статус Луніна через проблеми Куртуа зі здоров'ям

Реал розчарований Куртуа і зробить Луніна основним голкіпером
У мадридському "Реалі" можуть зробити важливу зміну на позиції голкіпера. Футболіст збірної України Андрій Лунін отримає шанс повернутись у ворота команди.
Тібо Куртуа програє конкуренцію українцеві через постійні травми, повідомляє Diario AS.
Андрій Лунін розпочинав нинішній сезон у статусі резервного воротаря мадридського "Реала". Головний тренер команди Карло Анчелотті продовжує довіряти Тібо Куртуа. Проте бельгієць вже не здатний виходити на поле щотижня. І це дає шанси виявити себе українському голкіперу.
Як зміниться статус Луніна у "Реалі"
Тібо Куртуа отримав уже три різні травми цього сезону. Андрій Лунін провів на полі 5 матчів, у яких пропустив 8 голів, але 2 поєдинки зіграв "на нуль". У поєдинку Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" бельгієць знову вийде на поле в основному складі, але українець продовжить терпляче чекати на свій шанс.
Контракт Тібо Куртуа із "Реалом" діє до літа 2026 року. Проте вже наприкінці сезону "королівський клуб" може продати воротаря, який почав часто отримувати травми. Водночас із Мадрида поїде і головний тренер Карло Анчелотті. Новим головним голкіпером команди стане Андрій Лунін.
Українець розуміє ситуацію, а тому перед початком сезону підписав новий довгостроковий контракт із "Реалом". Він мав пропозиції від інших команд, проте Лунін вирішив дочекатися шансу на "Сантьяго Бернабеу".
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