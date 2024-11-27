Дружина Андрія Луніна повернулася до соцмереж після хвороби — фото

Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Дружина воротаря збірної України Андрія Луніна повернулася до соціальних мереж. Раніше сама дівчина писала, що захворіла, через що воротар у листопаді пропустив матчі збірної України.

В останній публікації Анастасія Луніна опублікувала фото із заходу бренду Dior.

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Зазначимо, що Анастасія намагається активно вести сторінку в Instagram, де на неї підписалися 184 тисячі фоловерів.

Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica

Дружина Луніна з'явилася на публіці після хвороби

Після того як у мережі з'явилася інформація про хворобу дівчини, то її сім'я приховувала інформацію про те, яка ж недуга у неї.

До того ж Анастасія перестала публікувати нові фото та відео з нею в соцмережах. На каналі виходив записаний раніше контент, або без неї в кадрі.

Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica

Щодо Луніна, то 25-річний футболіст цього сезону провів за клуб п'ять матчів, де пропустив вісім голів і дві гри відіграв на нуль. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 25 млн євро.

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