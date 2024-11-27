Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Лунина опубликовала первые фото после болезни arrow

Жена Лунина опубликовала первые фото после болезни

27 ноября 2024 07:46
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена Андрея Лунина вернулась в соцсети после болезни — фото
Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена вратаря сборной Украины Андрея Лунина вернулась в социальные сети. Ранее сама девушка писала, что заболела, из-за чего вратарь в ноябре пропустил матчи сборной Украины.

В последней публикации Анастасия Лунина опубликовала фото из мероприятия брэнда Dior.

Читайте также:

Отметим, что Анастасия пытается активно вести страницу в Instagram, где на нее подписались 184 тысячи фолловеров.

Анастасия Лунина
Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica

Жена Лунина появилась на публике после болезни

После того как в сети появилась информация о болезни девушки, то ее семейство скрывало информацию о том, какой же у нее недуг.

К тому же Анастасия перестала публиковать новые фото и видео с ней в соцсетях. На канале выходил либо записанный ранее контент, либо без нее в кадре.

Анастасия Лунина
Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica

Касаемо Лунина, то 25-летний футболист в текущем сезоне провел за клуб пять матчей, где пропустил восемь голов и две игры отыграл на ноль. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.

Напомним, жена форварда сборной Украины Артема Довбика поразила публику своей внешностью.

Ранее Анатолий Трубин и его невеста отпраздновали шестую годовщину отношений.

Девушка перуанского форварда киевского "Динамо" Эдуардо Герреро рассказала, что имела отношения с одноклубником своего парня.

футбол болезнь Реал Мадрид Андрей Лунин Анастасия Лунина

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:57 С Харьковщины эвакуируют людей — какая ситуация в регионе

08:49 Австрия готова принять новых беженцев из Украины

08:45 Показатели электросчетчика — когда и как передавать данные

08:32 Байден просит у Конгресса 24 млрд долларов для Украины, — СМИ

08:30 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 декабря 2024 года

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

08:30 Обновление в Армия+ — военным упростили процесс перевода

08:27 В ISW объяснили отказ России от "заморозки" войны против Украины

08:02 На Львовщине ТЦК не рассмотрел поданные документы — решение суда

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

07:46 Жена Лунина опубликовала первые фото после болезни

08:57 С Харьковщины эвакуируют людей — какая ситуация в регионе

08:49 Австрия готова принять новых беженцев из Украины

08:45 Показатели электросчетчика — когда и как передавать данные

08:32 Байден просит у Конгресса 24 млрд долларов для Украины, — СМИ

08:30 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 декабря 2024 года

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

08:30 Обновление в Армия+ — военным упростили процесс перевода

08:27 В ISW объяснили отказ России от "заморозки" войны против Украины

08:02 На Львовщине ТЦК не рассмотрел поданные документы — решение суда

07:46 Жена Лунина опубликовала первые фото после болезни

07:30 В ВР объяснили, будут ли мелкие фермеры иметь право на бронь

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
Text

23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

Text

22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Text

18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

Text

17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК