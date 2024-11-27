Жена Андрея Лунина вернулась в соцсети после болезни — фото

Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Жена вратаря сборной Украины Андрея Лунина вернулась в социальные сети. Ранее сама девушка писала, что заболела, из-за чего вратарь в ноябре пропустил матчи сборной Украины.

В последней публикации Анастасия Лунина опубликовала фото из мероприятия брэнда Dior.

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Отметим, что Анастасия пытается активно вести страницу в Instagram, где на нее подписались 184 тысячи фолловеров.

Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica

Жена Лунина появилась на публике после болезни

После того как в сети появилась информация о болезни девушки, то ее семейство скрывало информацию о том, какой же у нее недуг.

К тому же Анастасия перестала публиковать новые фото и видео с ней в соцсетях. На канале выходил либо записанный ранее контент, либо без нее в кадре.

Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica

Касаемо Лунина, то 25-летний футболист в текущем сезоне провел за клуб пять матчей, где пропустил восемь голов и две игры отыграл на ноль. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.

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