Артем Довбик и его жена Юлия: история любви и семейного счастья

Юлия Довбик. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Из всех футболистов национальной сборной Украины у форварда Артема Довбика одни из самых продолжительных отношений со своей женой Юлией. Так получилось, что они проверены разлукой, что делает их очень крепкими.

Портал Новини.LIVE познакомит с тем, как выглядит Юлия Довбик.

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Интересно, что ранее страница Юлии в Instagram была закрыта и она недавно вышла в публичность. Случилось это после того, как Артем стал звездой и потребовалась открытость не только от него, но и от второй половинки. Всего на Юлию подписано 17,5 тысячи фолловеров.

Артем и Юлия Довбики на церемонии вручения "Золотого мяча". Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Как начались отношения Довбиков

Взаимоотношения между Артемом и Юлией начались еще в первом классе школы в Черкассах, где они иногда даже садились друг с другом.

Юлия Довбик. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Между парой много лет были дружественные отношения, а переросли они в романтические, когда девушка училась в Киеве на первом курсе вуза. Однако, выстроить серьезные отношения долго не получалось, поскольку Артем тогда уехал в Днепр, а расстояние со столицей ему мешало.

Юлия Довбик. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Лишь через несколько лет их отношения стали крепкими и уже были проверены расстоянием. Пара поняла, что не может друг без друга.

В 2020-м году пара поженилась, а в 2022-м родила дочь Кира.

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