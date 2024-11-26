Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Как выглядит жена Довбика — отношения длиной в десятилетия arrow

Как выглядит жена Довбика — отношения длиной в десятилетия

26 ноября 2024 07:51
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Артем Довбик и его жена Юлия: история любви и семейного счастья
Юлия Довбик. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Из всех футболистов национальной сборной Украины у форварда Артема Довбика одни из самых продолжительных отношений со своей женой Юлией. Так получилось, что они проверены разлукой, что делает их очень крепкими.

Портал Новини.LIVE познакомит с тем, как выглядит Юлия Довбик.

Читайте также:

Интересно, что ранее страница Юлии в Instagram была закрыта и она недавно вышла в публичность. Случилось это после того, как Артем стал звездой и потребовалась открытость не только от него, но и от второй половинки. Всего на Юлию подписано 17,5 тысячи фолловеров.

Артем и Юлия Довбики
Артем и Юлия Довбики на церемонии вручения "Золотого мяча". Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Как начались отношения Довбиков

Взаимоотношения между Артемом и Юлией начались еще в первом классе школы в Черкассах, где они иногда даже садились друг с другом.

Юлия Довбик
Юлия Довбик. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Между парой много лет были дружественные отношения, а переросли они в романтические, когда девушка училась в Киеве на первом курсе вуза. Однако, выстроить серьезные отношения долго не получалось, поскольку Артем тогда уехал в Днепр, а расстояние со столицей ему мешало.

Юлия Довбик
Юлия Довбик. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Лишь через несколько лет их отношения стали крепкими и уже были проверены расстоянием. Пара поняла, что не может друг без друга.

В 2020-м году пара поженилась, а в 2022-м родила дочь Кира.

Напомним, ранее Анатолий Трубин и его девушка отпраздновали важную годовщину отношений.

Девушка форварда "Динамо" Эдуардо Герреро рассказала, об отношениях со звездой "Колоса" и слухах о связи с Владимиром Бражко и Георгием Бущаном.

Дочь главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы успешно покорила мужские сердца.

футбол Артем Довбик жены футболистов ФК Рома (Рим) Юлия Довбик

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:11 На Львовщине мужчина судился против ТЦК — на чьей стороне суд

Text

08:02 Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

07:50 Ночная атака дронов на Киев — в КГВА сообщили подробности

07:30 Можно ли бронировать работника, у которого оклад менее 20 000 грн

07:25 В Харькове при обстреле уцелел витраж с портретом Сковороды

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

07:21 Боец подал в суд, так как не получил выплаты за ранение — детали

07:20 Почему некоторым военным разовая денежная помощь не положена

07:01 Кредитные льготы для военных — что предлагает ПриватБанк

06:45 Свет по 1,32 грн/кВт-ч — кто в Украине имеет значительные скидки

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

08:11 На Львовщине мужчина судился против ТЦК — на чьей стороне суд

07:50 Ночная атака дронов на Киев — в КГВА сообщили подробности

07:30 Можно ли бронировать работника, у которого оклад менее 20 000 грн

07:25 В Харькове при обстреле уцелел витраж с портретом Сковороды

07:21 Боец подал в суд, так как не получил выплаты за ранение — детали

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

07:20 Почему некоторым военным разовая денежная помощь не положена

07:01 Кредитные льготы для военных — что предлагает ПриватБанк

06:45 Свет по 1,32 грн/кВт-ч — кто в Украине имеет значительные скидки

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

Text

08:02 Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2024
Text

23:36 Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Text
Эксклюзив

23:06 Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

Text

22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Text

20:20 Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день