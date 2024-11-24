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Рома проиграла Наполи после смены тренера — как сыграл Довбик

24 ноября 2024 22:00
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Артем Довбик попал в перекладину в матче Рома — Наполи
Артем Довбик. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Серии А прошли матчи 13-го тура. В Неаполе "Наполи" встречался с нестабильной "Ромой", которую вывел на игру новый главный тренер Клаудио Раньери.

Матч завершился победой "Наполи", сообщил портал Новини.LIVE.

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Единственный гол в игре забил Ромелу Лукаку, который в прошлом сезоне выступал за "Рому". Именно вместо него в римский клуб пришёл Артем Довбик.

На 53-й минуте партнер прострелил во вратарскую, где Лукаку подставил ногу.

На 66-й минуте Довбик мог сравнять счет ударом головой, но попал в перекладину.

Кроме удара головой в перекладину, Довбик сделал 31 касание мяча, 11 точных передач из 18 (61%), выиграл три верховые дуэли из шести, заработал фол, оказался в офсайде, допустил 11 потерь, трижды вынес мяч и совершил один отбор.

Статистический портал WhoScored оценил игру Артема в 6,4 балла, а их коллеги из Sofascore — в 6,5.

"Наполи" — "Рома" — 1:0

Гол: Лукаку, 54

"Наполи": Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливеро — Замбо-Ангисса (Фолоруншо, 85), Лоботка, Мактоминей — Политано (Маццокки, 86), Лукаку (Симеоне, 78), Кварацхелия (Нерес, 68)

"Рома": Свилар — Челик (Абдулхамид, 77), Манчини (Дибала, 88), Ндика, Анхелиньо — Эль-Шаарави (Бальданци, 46), Коне, Кристанте, Пизилли (Элиас Даль, 78) — Пеллегрини (Хуммельс, 46) — Довбик

Предупреждения: Ндика, Пизилли, Кристанте

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футбол Артем Довбик Наполи ФК Рома (Рим) Клаудио Раньери

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