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Рома програла Наполі після зміни тренера — як зіграв Довбик

24 листопада 2024 22:00
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Артем Довбик влучив у поперечину в матчі Рома — Наполі
Артем Довбик. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Серії А прохойшли матчі 13-го туру. В Неаполі "Наполі" зустрічалося з нестабільною "Ромою", яку вивів на гру новий головний тренер Клаудіо Раньєрі.

Матч завершився перемогою "Наполі", повідомив портал Новини.LIVE.

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Єдиний гол у грі забив Ромелу Лукаку, який минулого сезону грав у "Ромі". Саме замість нього прийшов у римський клуб Артем Довбик.

На 53-й хвилині Партнер прострелив у воротарський майданчик, де Лукаку підставив ногу.

На 66-й хвилині Довбик мав зрівнювати рахунок після удару головою, але поцілив у поперечину.

Крім удару головою в поперечину Довбик зробив 31 дотик до м’яча, 11 точних передач з 18 (61%), виграв три повітряні дуелі з шесті, заробив фол, зробив офсайд, допустив 11 втрат, тричі виносив м’яч та оформив один відбір.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Артема в 6,4 бали, а їх колеги з Sofascore в 6,5.

"Наполі" — "Рома" — 1:0

Гол: Лукаку, 54

"Наполі": Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Замбо-Ангісса (Фолоруншо, 85), Лоботка, Мактоміней — Політано (Маццоккі, 86), Лукаку (Сімеоне, 78), Кварацхелія (Нерес, 68)

"Рома": Свілар — Челік (Абдулхамід, 77), Манчіні (Дібала, 88), Ндіка, Анхеліньйо — Ель Шаараві (Бальданці, 46), Коне, Крістанте, Пізіллі (Еліас Даль, 78) — Пеллегріні (Гуммельс, 46) — Довбик

Попередження: Ндіка, Пізіллі, Крістанте

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футбол Артем Довбик Наполі ФК Рома (Рим) Клаудіо Раньєрі

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