Римську Рому очолив збитий льотчик Клаудіо Раньєрі

Рома Довбика офіційно призначила нового головного тренера
Італійська "Рома" призначила нового головного тренера. Третім наставником клубу в поточному сезоні став Клаудіо Раньєрі.
Про призначення повідомила пресслужба римлян.
Новий-старий головний тренер
"Рома" цього сезону опинилася у скрутному становищі через результати команди. Спочатку було звільнено Даніеля Де Россі, на його місце прийшов хорват Іван Юрич, який довго на посаді не протримався.
Раньєрі вирішив повернутися з пенсії і в 73 роки втретє очолить "Рому". Раніше фахівець працював у клубі в 2009-2011 роках. Потім він тренував команду в 2019-му.
Найбільшим тренерським досягненням Раньєрі є чемпіонство Англії, яке він виграв у сезоні 2015/2016 з "Лестером". Також на його рахунку Суперкубок УЄФА у 2004 році з "Валенсією".
Минулого сезону Раньєрі тренував "Кальярі", після звільнення з якого оголосив про завершення тренерської кар'єри.
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