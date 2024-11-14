Римскую Рому возглавил сбитый летчик Клаудио Раньери

Рома Довбика официально назначила нового главного тренера
Итальянская "Рома" назначила нового главного тренера. Третьим наставником клуба в текущем сезоне стал Клаудио Раньери.
Об назначении сообщила пресс-служба римлян.
Новый-старый главный тренер
Рома в текущем сезоне оказалась в затруднительном положении из-за результатов команды. Сначала был уволен Даниэле Де Росс, на его место пришел хорват Иван Юрич, который долго на должности не продержался.
Раньери решил вернуться с пенсии и теперь в 73 года в третий раз возглавит "Рому". Ранее специалист работал в "Роме" в 2009-2011 годах. Затем он тренировал клуб в 2019-м.
Наибольшим тренерским достижением Раньери является чемпионство Англии, которое он выиграл в сезоне 2015/2016 с "Лестером". Также на его счету Суперкубок УЕФА в 2004 году с "Валенсией".
В прошлом сезоне Раньери тренировал "Кальяри", после которого объявил о завершении тренерской карьеры.
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