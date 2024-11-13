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Рому возглавит специалист, который завершил тренерскую карьеру

13 ноября 2024 08:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Рома планирует назначить Клаудио Раньери новым главным тренером
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

"Рома" нашла нового главного тренера. Руководство команды планирует провести переговоры и затем объявит о назначении.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, "Рому" возглавит Клаудио Раньери.

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Клаудио Раньери
Клаудио Раньери. Фото: instagram.com/donranieri/

Рома вернет Раньери с пенсии

По информации источника, клуб решил договориться с 73-летним специалистом, который в апреле текущего года завершил тренерскую карьеру.

Раньери готов вернуться в футбол, поскольку его зовут в клуб, который является топовым для Италии. У тому же он тренировал римлян с 2009 по 2011 года и в 2019-м.

Источник отметил, что Раньери должен прибыть в Лондон, где находятся американские владельцы клуба, и с ним проведут переговоры.

Также в "Роме" рассматривали варианты с приглашением главного тренера сборной Турции и легенды клуба Винченцо Монтеллы, и с уволенным из "Манчестер Юнайтед" Эриком тен Хагом.

В "Роме" посчитали, что Монтеллу будет сложно пригласить, а тен Хаг им отказал.

В Серии А "Рома" набрала всего 13 очков в 12 матчах и занимает 12-е место.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, кто из игроков "Динамо" готов дебютировать в команде. 

В киевском "Динамо" могут заменить Александра Шовковского иностранным тренером

В "Ингульце" Александр Поворознюк наказал пятерых футболистов, которых Василий Кобин перевел в U-19.

украинские легионеры (футбол) Артем Довбик ФК Рома (Рим) футбол Серия А

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