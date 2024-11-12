Ребров назвал игрока Динамо, который может дебютировать в сборной Украины

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ

Сборная Украины продолжает готовиться к двум важным матчам Лиги Наций. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров объяснил, какой футболист может усилить национальную команду.

На следующий сбор Ребров может вызвать одного из игроков "Динамо", сообщил тренер в интервью YouTube-каналу "Пряма червона".

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Тарас Михавко перед матчем. Фото: instagram.com/taras.mykhavko32/

Кто может сыграть за сборную Украины

В сезоне 2024/2025 Тарас Михавко стал основным футболистом "Динамо", 19-летний защитник сыграл 19 поединков во всех турнирах. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу. При этом Михавко трижды забивал в свои ворота, но это не тревожит тренерский штаб сборной Украины.

"Если он забил три гола в свои ворота, то это не значит, что он не прогрессирует. В своем возрасте быть в основном составе "Динамо" — это очень большой прогресс. Я знаю этого парня, мы за ним наблюдаем. Михавко является кандидатом в сборную Украины", — заявил Ребров.

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