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Ребров назвав гравця Динамо, на якого чекає у збірній України

12 листопада 2024 13:24
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров назвав гравця Динамо, який може дебютувати у збірній України
Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: УАФ
Станіслав Костюк - Редактор

Збірна України продовжує готуватись до двох важливих матчів Ліги Націй. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров пояснив, який футболіст може посилити національну команду.

На наступний збір Ребров може спричинити одного з гравців "Динамо", повідомив тренер в інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона".

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Сергій Ребров продовжує омолодження складу національної команди. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко знову не викликаний у команду, а Тарас Степаненко опинився лише у резервному списку. Натомість дебютувати у складі "синьо-жовтих" може молодий Єгор Ярмолюк. А наступного збору тренер готовий викликати ще одного потенційного дебютанта.

Тарас Михавко
Тарас Михавко перед матчем. Фото: instagram.com/taras.mykhavko32/

Хто може зіграти за збірну України

У сезоні-2024/2025 Тарас Михавко став основним футболістом "Динамо", 19-річний захисник зіграв 19 поєдинків у всіх турнірах. Він забив один гол та зробив одну результативну передачу. При цьому Міхавко тричі забивав у свої ворота, але це не турбує тренерський штаб збірної України.

"Якщо він забив три голи у свої ворота, то це не означає, що він не прогресує. У своєму віці бути в основному складі "Динамо" — це дуже великий прогрес. Я знаю цього хлопця, ми за ним спостерігаємо. Михавко є кандидатом у збірну України", — заявив Ребров.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський може достроково залишити команду.

В "Інгульці" спалахнув новий скандал через те, що Олександр Поворознюк незадоволений футболістами.

Стало відомо, що ще матчів Андрій Лунін зіграє в основному складі мадридського "Реала".

Сергій Ребров футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Тарас Михавко спорт

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