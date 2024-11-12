Ребров назвав гравця Динамо, який може дебютувати у збірній України

Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: УАФ

Збірна України продовжує готуватись до двох важливих матчів Ліги Націй. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров пояснив, який футболіст може посилити національну команду.

На наступний збір Ребров може спричинити одного з гравців "Динамо", повідомив тренер в інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона".

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Тарас Михавко перед матчем. Фото: instagram.com/taras.mykhavko32/

Хто може зіграти за збірну України

У сезоні-2024/2025 Тарас Михавко став основним футболістом "Динамо", 19-річний захисник зіграв 19 поєдинків у всіх турнірах. Він забив один гол та зробив одну результативну передачу. При цьому Міхавко тричі забивав у свої ворота, але це не турбує тренерський штаб збірної України.

"Якщо він забив три голи у свої ворота, то це не означає, що він не прогресує. У своєму віці бути в основному складі "Динамо" — це дуже великий прогрес. Я знаю цього хлопця, ми за ним спостерігаємо. Михавко є кандидатом у збірну України", — заявив Ребров.

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