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Рому очолить фахівець, який завершив тренерську кар'єру

13 листопада 2024 08:37
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Рома планує призначити Клаудіо Раньєрі новим головним тренером
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

"Рома" знайшла нового головного тренера. Керівництво команди планує провести переговори і потім оголосить про призначення.

За інформацією інсайдера Джанлукі ді Марціо, "Рому" очолить Клаудіо Раньєрі.

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Клаудіо Раньєрі
Клаудіо Раньєрі. Фото: instagram.com/donranieri/

Рома поверне Раньєрі з пенсії

За інформацією джерела, клуб вирішив домовитись із 73-річним фахівцем, який у квітні поточного року завершив тренерську кар'єру.

Раньєрі готовий повернутися у футбол, оскільки його звуть до клубу, який є топовим для Італії. До того ж він тренував римлян з 2009 по 2011 роки та 2019-го.

Джерело зазначило, що Раньєрі має прибути до Лондона, де перебувають американські власники клубу, і з ним проведуть переговори.

Також у "Ромі" розглядали варіанти із запрошенням головного тренера збірної Туреччини та легенди клубу Вінченцо Монтелли, та зі звільненим із "Манчестер Юнайтед" Еріком тен Хагом.

У "Ромі" вважали, що Монтеллу буде складно запросити, а тен Хаг їм відмовив.

У Серії А "Рома" набрала лише 13 очок у 12 матчах і посідає 12-те місце.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, хто із гравців "Динамо" готовий дебютувати у команді.

У київському "Динамо" можуть замінити Олександра Шовковського іноземним тренером.

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українські легіонери (футбол) Артем Довбик ФК Рома (Рим) футбол Серія А

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