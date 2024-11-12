Монтелла та Тен Хаг претендують на посаду головного тренера Роми

Артем Довбик у матчі за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/

Керівництво італійської "Роми" ще не визначилося із кандидатурою нового наставника команди. "Вовки" мають декілька кандидатів на цю посаду.

Серед них виявився колишній футболіст "Роми", повідомляє Corriere dello Sport.

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Вінченцо Монтелла у збірній Туреччини. Фото: instagram.com/coachmontellaofficial/

Кандидати на пост тренера "Роми"

Італійський клуб веде переговори з колишнім головним тренером збірної Італії Роберто Манчіні. Також цю роботу запропонували Еріку Тен Хагу, якого нещодавно було звільнено з "Манчестер Юнайтед". Проте нідерландський фахівець не поспішає погоджуватися на роботу, оскільки вважає, що у "Ромі" "панує хаос".

Якщо не вийде домовитись із цими наставниками, клуб звернеться до наставника збірної Туреччини Вінченцо Монтелли, який працює у національній команді з вересня минулого року. Колишнього футболіста збірної Італії саме в "Ромі" розпочинав тренерську кар'єру, проте досить швидко був звільнений з цієї посади.

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