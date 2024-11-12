Монтелла та Тен Хаг претендують на посаду головного тренера Роми

Рому може очолити колишній легендарний гравець команди
Керівництво італійської "Роми" ще не визначилося із кандидатурою нового наставника команди. "Вовки" мають декілька кандидатів на цю посаду.
Серед них виявився колишній футболіст "Роми", повідомляє Corriere dello Sport.
Цього тижня Івана Юрича було відправлено у відставку з посади наставника "Роми". Це вже друге тренерське звільнення у столичному клубі за першу половину цього сезону. При цьому у "вовків" ще нового фахівця, який міг би одразу обійняти цю посаду.
Кандидати на пост тренера "Роми"
Італійський клуб веде переговори з колишнім головним тренером збірної Італії Роберто Манчіні. Також цю роботу запропонували Еріку Тен Хагу, якого нещодавно було звільнено з "Манчестер Юнайтед". Проте нідерландський фахівець не поспішає погоджуватися на роботу, оскільки вважає, що у "Ромі" "панує хаос".
Якщо не вийде домовитись із цими наставниками, клуб звернеться до наставника збірної Туреччини Вінченцо Монтелли, який працює у національній команді з вересня минулого року. Колишнього футболіста збірної Італії саме в "Ромі" розпочинав тренерську кар'єру, проте досить швидко був звільнений з цієї посади.
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