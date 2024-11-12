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Рому может возглавить бывший легендарный игрок команды

12 ноября 2024 15:21
Станислав Костюк - Редактор
Монтелла и Тен Хаг претендуют на пост главного тренера Ромы
Артем Довбик в матче за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/
Станислав Костюк - Редактор

Руководство итальянской "Ромы" еще не определилось с кандидатурой нового наставника команды. У "волков" есть несколько кандидатов на эту должность.

Среди них оказался бывший футболист "Ромы", сообщает Corriere dello Sport.

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На этой неделе Иван Юрич был отправлен в отставку с поста наставника "Ромы". Это уже второе тренерское увольнение в столичном клубе за первую половину нынешнего сезона. При этом у "волков" еще нового специалиста, который мог бы сразу же занять эту должность. 

Винченцо Монтелла
Винченцо Монтелла в сборной Турции. Фото: instagram.com/coachmontellaofficial/

Кандидаты на пост тренера "Ромы" 

Итальянский клуб ведет переговоры с бывшим главным тренером сборной Италии Роберто Манчини. Также эту работу предложили Эрику Тен Хагу, который недавно был уволен из "Манчестер Юнайтед". Однако нидерландский специалист не спешит соглашаться на работу, поскольку считает, что в "Роме" "царит хаос".

Если не получится договориться с этими наставниками, клуб обратится к наставнику сборной Турции Винченцо Монтелле, который работает в национальной команде с сентября прошлого года. Бывший футболист сборной Италии именно в "Роме" начинал тренерскую карьеру, однако достаточно быстро был уволен с этого поста. 

Напомним, еще один футболист киевского "Динамо" может дебютировать в сборной Украины. 

У Андрея Лунина появилась новая проблема в мадридском "Реале", которая может повлиять на будущее вратаря. 

Новым главным тренером "Динамо" может оказаться известный зарубежный специалист

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк хочет лишить игроков команды части зарплаты. 

ФК Рома (Рим) тренер футбол спорт Эрик Тен Хаг Винченцо Монтелла

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