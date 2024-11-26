Артем Довбик та його дружина Юлія: історія кохання та сімейного щастя

Юлія Довбик. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

З усіх футболістів національної збірної України у форварда Артема Довбика одні із найтриваліших стосунків зі своєю дружиною Юлією. Так вийшло, що вони перевірені розлукою, що робить їх дуже міцними.

Портал Новини.LIVE познайомить із тим, як виглядає Юлія Довбик.

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Цікаво, що раніше сторінка Юлії в Instagram було закрита і вона лише нещодавно вийшла у публічність. Сталося це після того, як Артем став зіркою і знадобилася відкритість не тільки від нього, а й від другої половинки. Загалом на Юлію підписано 17,5 тисяч фоловерів.

Артем та Юлія Довбики на церемонії вручення "Золотого м'яча". Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Як почалися відносини Довбиків

Взаємини між Артемом та Юлією почалися ще у першому класі школи у Черкасах, де вони іноді навіть сиділи один з одним.

Юлія Довбик. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Між парою багато років були дружні стосунки, а переросли вони у романтичні, коли дівчина навчалася у Києві на першому курсі вуза. Однак, вибудувати серйозні стосунки довго не виходило, оскільки Артем тоді поїхав до Дніпра, а відстань зі столицею йому заважала.

Юлія Довбик. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Лише за кілька років їхні стосунки стали міцними і вже були перевірені відстанню. Пара зрозуміла, що не може одна без одної.

У 2020-го році пара одружилася, а 2022-го народилася донька Кіра.

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