Реал изменит статус Лунина из-за проблем Куртуа со здоровьем

Реал разочарован Куртуа и сделает Лунина основным голкипером
В мадридском "Реале" могут сделать важное изменение на позиции голкипера. Футболист сборной Украины Андрей Лунин получит шанс вернуться в ворота команды.
Тибо Куртуа проигрывает конкуренцию украинцу из-за частых травм, сообщает Diario AS.
Андрей Лунин начинал нынешний сезон в статусе резервного вратаря мадридского "Реала". Главный тренер команды Карло Анчелотти продолжает доверять Тибо Куртуа. Однако бельгиец уже не способен выходить на поле каждую неделю. И это дает шансы проявить себя украинскому голкиперу.
Как изменится статус Лунина в "Реале"
Тибо Куртуа получил уже три разные травмы в нынешнем сезоне. Андрей Лунин провел на поле 5 матчей, в которых пропустил 8 голов, но 2 поединка сыграл "на ноль". В поединке Лиги чемпионов против "Ливерпуля" бельгиец снова выйдет на поле в основном составе, но украинец продолжит терпеливо ждать свой шанс.
Контракт Тибо Куртуа с "Реалом" действует до лета 2026 года. Однако уже в конце сезона "королевский клуб" может продать вратаря, который стал часто получать травмы. Одновременно с этим из Мадрида уедет и главный тренер Карло Анчелотти. Новым основным голкипером команды станет Андрей Лунин.
Украинец понимает ситуацию, а потому перед началом сезона подписал новый долгосрочный контракт с "Реалом". У него были предложения от других команд, однако Лунин решил дождаться шанса на "Сантьяго Бернабеу".
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