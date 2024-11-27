Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Реал разочарован Куртуа и сделает Лунина основным голкипером arrow

Реал разочарован Куртуа и сделает Лунина основным голкипером

27 ноября 2024 08:45
Сергей Романчук - Редактор
Реал изменит статус Лунина из-за проблем Куртуа со здоровьем
Андрей Лунин перед матчем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Сергей Романчук - Редактор

В мадридском "Реале" могут сделать важное изменение на позиции голкипера. Футболист сборной Украины Андрей Лунин получит шанс вернуться в ворота команды. 

Тибо Куртуа проигрывает конкуренцию украинцу из-за частых травм, сообщает Diario AS

Читайте также:

Андрей Лунин начинал нынешний сезон в статусе резервного вратаря мадридского "Реала". Главный тренер команды Карло Анчелотти продолжает доверять Тибо Куртуа. Однако бельгиец уже не способен выходить на поле каждую неделю. И это дает шансы проявить себя украинскому голкиперу. 

Андрей Лунин
Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Как изменится статус Лунина в "Реале" 

Тибо Куртуа получил уже три разные травмы в нынешнем сезоне. Андрей Лунин провел на поле 5 матчей, в которых пропустил 8 голов, но 2 поединка сыграл "на ноль". В поединке Лиги чемпионов против "Ливерпуля" бельгиец снова выйдет на поле в основном составе, но украинец продолжит терпеливо ждать свой шанс. 

Андрей Лунин и Тибо Куртуа
Андрей Лунин и Тибо Куртуа по дороге в Англию. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Контракт Тибо Куртуа с "Реалом" действует до лета 2026 года. Однако уже в конце сезона "королевский клуб" может продать вратаря, который стал часто получать травмы. Одновременно с этим из Мадрида уедет и главный тренер Карло Анчелотти. Новым основным голкипером команды станет Андрей Лунин. 

Украинец понимает ситуацию, а потому перед началом сезона подписал новый долгосрочный контракт с "Реалом". У него были предложения от других команд, однако Лунин решил дождаться шанса на "Сантьяго Бернабеу". 

Напомним, у Сергея Реброва есть большая проблема в сборной Украины — Виктор Леоненко объяснил, о чем речь. 

Илья Забарный впервые прокомментировал интерес к себе со стороны известных топ-клубов. 

Киевское "Динамо" готовится подписать звезду молодежной сборной Украины по футболу. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:57 С Харьковщины эвакуируют людей — какая ситуация в регионе

08:49 Австрия готова принять новых беженцев из Украины

08:45 Показатели электросчетчика — когда и как передавать данные

08:32 Байден просит у Конгресса 24 млрд долларов для Украины, — СМИ

08:30 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 декабря 2024 года

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

08:30 Обновление в Армия+ — военным упростили процесс перевода

08:27 В ISW объяснили отказ России от "заморозки" войны против Украины

08:02 На Львовщине ТЦК не рассмотрел поданные документы — решение суда

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

07:46 Жена Лунина опубликовала первые фото после болезни

08:57 С Харьковщины эвакуируют людей — какая ситуация в регионе

08:49 Австрия готова принять новых беженцев из Украины

08:45 Показатели электросчетчика — когда и как передавать данные

08:32 Байден просит у Конгресса 24 млрд долларов для Украины, — СМИ

08:30 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 декабря 2024 года

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

08:30 Обновление в Армия+ — военным упростили процесс перевода

08:27 В ISW объяснили отказ России от "заморозки" войны против Украины

08:02 На Львовщине ТЦК не рассмотрел поданные документы — решение суда

07:46 Жена Лунина опубликовала первые фото после болезни

07:30 В ВР объяснили, будут ли мелкие фермеры иметь право на бронь

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
Text

23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

Text

22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Text

18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

Text

17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК