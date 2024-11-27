ПСЖ розкритикували через помилку росіянина Сафонова у матчі з Баварією

Матвій Сафонов під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Французький "ПСЖ" знову не зумів перемогти у матчі Ліги чемпіонів. Команда Луїса Енріке з мінімальним рахунком програла "Баварії" у Мюнхені.

Головний тренер "ПСЖ" невдало обрав стартовий склад команди, написав журналіст Даніель Ріоло.

Читайте також:

У рамках 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Баварія" обіграла у Німеччині "ПСЖ" з рахунком 1:0. Кім Мін Дже забив гол на 38-й хвилині, а з 56-ї хвилини парижани грали у меншості після вилучення з поля Усмана Дембеле.

Сафонов припустився грубої помилки

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке регулярно проводить рокіровку гравців основного складу. Це стосується і воротарської лінії. На важливий матч із "Баварією" в основі вийшов не Джанлуїджі Доннарумма, а росіянин Матвій Сафонов. Він втратив концентрацію та помилився у моменті, коли "Баварія" забила гол.

Харрі Кейн у матчі з "ПСЖ". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Журналісти та вболівальники розкритикували й Сафонова, і головного тренера "ПСЖ" Луїса Енріке. Росіянина вважають сильним футболістом, який все ж таки не готовий грати в основі французького гранда. Іспанському наставнику звинувачують у тому, що постійні зміни складу негативно позначаються на зіграності команди.

Попри помилку, Сафонов отримав оцінку 7,5 бала за матч з "Баварією". Він шість разів рятував ворота своєї команди від голів. "ПСЖ" за підсумками 5 турів Ліги чемпіонів посідає 26 місце у турнірній таблиці та сусідить із донецьким "Шахтарем", у якого є матч у запасі.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін може повернутися до основного складу мадридського "Реала".

Головний тренер збірної України Сергій Ребров має розв'язати важливу проблему перед протистоянням із Бельгією у Лізі Націй.

Захисник "Борнмут" Ілля Забарний прокоментував інтерес із боку європейських грандів.