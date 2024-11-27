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Бывший футболист сборной Грузии может стать президентом страны

27 ноября 2024 12:01
Станислав Костюк - Редактор
Президентом Грузии может стать бывший футболист Кавелашвили
Михаил Кавелашвили во время выступления. Фото: "Эхо Кавказа"
Станислав Костюк - Редактор

Бывший футболист сборной Грузии и "Манчестер Сити" Михаил Кавелашвили может стать президентом страны. Правящая партия выдвинула его кандидатуру на эту должность. 

Эту информацию подтвердил глава партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили, сообщает "Эхо Кавказа".    

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Михаил Кавелашвили является одним из лидеров группы "Сила народа". На парламентских выборах 26 октября он занимал 18 место в партийном списке "Грузинской мечты". Этот политик считается "евроскептиком", который часто скептически комментирует Запад и евроинтеграцию Грузии. 

Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили отвечает на вопросы. Фото: Sputnik

Спортивное прошлое Кавелашвили 

Политик является известным в прошлом футболистом. Кавелашвили — воспитанник тбилисского футбола. Он начинал карьеру в местном "Локомотиве", после чего в составе столичного "Динамо" шесть раз становился чемпионом страны. В 1995 году Михаил провел один сезон в составе российской "Алании", с которой победил в национальном первенстве. 

После этого Кавелашвили выступал в Европе. На его счету есть сезон в английском "Манчестер Сити", за который Михаил сыграл 28 матчей и забил три гола. Также он становился чемпионом Швейцарии в составе "Грассхоппера" и выигрывал Кубок этой страны с "Базелем" и "Цюрихом". За сборную Грузии Кавелашвили выступал с 1991 по 2002 годы. Он забил 9 мячей в 46 поединках. 

Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря. Народ страны не будет принимать участия в голосовании, за кандидатов будут голосовать члены Избирательной коллегии. 

Напомним, мадридский "Реал" может изменить статус Андрея Лунина в команде. 

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спорт футбол Грузия политики Сборная Грузии по футболу Михаил Кавелашвили

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