Президентом Грузії може стати колишній футболіст Кавелашвілі

Михаїл Кавелашвілі під час виступу. Фото: "Відлуння Кавказу"

Колишній футболіст збірної Грузії та "Манчестер Сіті" Михаїл Кавелашвілі може стати президентом країни. Правляча партія висунула його кандидатуру на цю посаду.

Цю інформацію підтвердив голова партії "Грузинська мрія", мільярдер Бідзіна Іванішвілі, повідомляє "Эхо Кавказа".

Читайте також:

Михаїл Кавелашвілі є одним із лідерів групи "Сила народу". На парламентських виборах 26 жовтня він посідав 18 місце у партійному списку "Грузинської мрії". Цей політик вважається "євроскептиком", який часто скептично коментує Захід та євроінтеграцію Грузії.

Михаїл Кавелашвілі відповідає на запитання. Фото: Sputnik

Спортивне минуле Кавелашвілі

Політик є відомим у минулому футболістом. Кавелашвілі — вихованець тбіліського футболу. Він розпочинав кар'єру у місцевому "Локомотиві", після чого у складі столичного "Динамо" шість разів ставав чемпіоном країни. 1995 року Михаїл провів один сезон у складі російської "Аланії", з якою переміг у національній першості.

Після цього Кавелашвілі виступав у Європі. На його рахунку є сезон в англійському "Манчестер Сіті", за який Михаїл зіграв 28 матчів та забив три голи. Також він ставав чемпіоном Швейцарії у складі "Грассгоппера" і вигравав Кубок цієї країни з "Базелем" та "Цюріхом". За збірну Грузії Кавелашвілі виступав із 1991 по 2002 роки. Він забив 9 м'ячів у 46 поєдинках.

Вибори президента Грузії призначено на 14 грудня. Народ країни не братиме участі у голосуванні, за кандидатів голосуватимуть члени Виборчої колегії.

Нагадаємо, мадридський "Реал" може змінити статус Андрія Луніна у команді.

Французький "ПСЖ" розкритикували через гру російського голкіпера у матчі Ліги чемпіонів із "Баварією".

Віктор Леоненко пояснив причини невдалої гри збірної України у Лізі Націй.