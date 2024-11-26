Холанн готовится уйти из Манчестер Сити — когда это произойдет

Холанн на фоне кризиса Манчестер Сити выбрал новый клуб
Форвард Эрлинг Холанн разочарован выступлением "Манчестер Сити" в нынешнем сезоне. Норвежский футболист может покинуть английскую команду как только получит такую возможность.
На бомбардира "горожан" претендуют несколько грандов европейского футбола, сообщает El Gol Digital.
"Манчестер Сити" проводит не лучший сезон под руководством Хосепа Гвардиолы. Игровой кризис привел к длительной серии поражений действующих чемпионов Англии. Это сказалось на результативности и настроении главного лидера атак команды.
Будущее Эрлинга Холанна
Контракт 24-летнего норвежца с клубом действует до лета 2027 года. "Манчестер Сити" предлагает игроку продлить соглашение. Еще недавно Холанн был согласен это сделать, но теперь Эрлинг задумался над перспективами "горожан".
В Англии не сомневаются, что в конечном итоге бомбардир поставит подпись под новым контрактом, который будет рассчитан как минимум до 2029 года. Но испанские "Реал" и "Барселона" уже активизировались после слухов о том, что Холанн может покинуть "Манчестер Сити".
Каталонский клуб уже давно следит за развитием карьеры игрока. Финансовая ситуация в "Барселоне" постепенно улучшается, и в руководство "сине-гранатовых" надеется подписать Эрлинга Холанна летом 2026 года. Именно тогда из "Барселоны" уйдет нынешний лидер атак Роберт Левандовский.
В сезоне 2024/2025 Холанн провел за "Манчестер Сити" 17 поединков во всех турнирах, в которых забил 16 мячей.
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