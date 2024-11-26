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Холанн на фоне кризиса Манчестер Сити выбрал новый клуб

26 ноября 2024 15:31
Станислав Костюк - Редактор
Холанн готовится уйти из Манчестер Сити — когда это произойдет
Эрлинг Холанн разочарован поражением. Фото: Reuters/Lee Smith
Станислав Костюк - Редактор

Форвард Эрлинг Холанн разочарован выступлением "Манчестер Сити" в нынешнем сезоне. Норвежский футболист может покинуть английскую команду как только получит такую возможность.

На бомбардира "горожан" претендуют несколько грандов европейского футбола, сообщает El Gol Digital

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"Манчестер Сити" проводит не лучший сезон под руководством Хосепа Гвардиолы. Игровой кризис привел к длительной серии поражений действующих чемпионов Англии. Это сказалось на результативности и настроении главного лидера атак команды. 

Будущее Эрлинга Холанна 

Контракт 24-летнего норвежца с клубом действует до лета 2027 года. "Манчестер Сити" предлагает игроку продлить соглашение. Еще недавно Холанн был согласен это сделать, но теперь Эрлинг задумался над перспективами "горожан". 

В Англии не сомневаются, что в конечном итоге бомбардир поставит подпись под новым контрактом, который будет рассчитан как минимум до 2029 года. Но испанские "Реал" и "Барселона" уже активизировались после слухов о том, что Холанн может покинуть "Манчестер Сити". 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанн во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington

Каталонский клуб уже давно следит за развитием карьеры игрока. Финансовая ситуация в "Барселоне" постепенно улучшается, и в руководство "сине-гранатовых" надеется подписать Эрлинга Холанна летом 2026 года. Именно тогда из "Барселоны" уйдет нынешний лидер атак Роберт Левандовский. 

В сезоне 2024/2025 Холанн провел за "Манчестер Сити" 17 поединков во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. 

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик летом следующего года может перейти в другую итальянскую команду. 

У Сергея Реброва есть серьезная проблема в сборной Украины, которая не дает считать команду фаворитом в противостоянии с Бельгией. 

Тренер "Полесья" оказался в центре скандала прямо во время матча житомирской команды — он пытался побить судью. 

Девушка Эдуардо Герреро объяснила, как относится к знакам внимания со стороны других игроков. 

спорт футбол Футбол трансферы Эрлинг Холанд Манчестер Сити

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