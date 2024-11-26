Голанн готується піти з Манчестер Сіті — коли це відбудеться

Ерлінг Голанн розчарований поразкою. Фото: Reuters/Lee Smith

Форвард Ерлінг Голанн розчарований виступом "Манчестер Сіті" цього сезону. Норвезький футболіст може залишити англійську команду, як тільки отримає таку можливість.

На бомбардира "містян" претендують декілька грандів європейського футболу, повідомляє El Gol Digital.

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"Манчестер Сіті" проводить не найкращий сезон під керівництвом Хосепа Гвардіоли. Ігрова криза призвела до тривалої серії поразок чинних чемпіонів Англії. Це позначилося на результативності та настрої головного лідера атак команди.

Майбутнє Ерлінга Голанна

Контракт 24-річного норвежця із клубом діє до літа 2027 року. "Манчестер Сіті" пропонує гравцеві продовжити угоду. Ще недавно Голанн був згоден це зробити, але тепер Ерлінг замислився над перспективами "містян".

В Англії не сумніваються, що зрештою бомбардир поставить підпис під новим контрактом, який буде розрахований щонайменше до 2029 року. Але іспанські "Реал" та "Барселона" вже активізувалися після чуток про те, що Голанн може залишити "Манчестер Сіті".

Ерлінг Голанн під час матчу. Фото: Reuters/Molly Darlington

Каталонський клуб давно стежить за розвитком кар'єри гравця. Фінансова ситуація у "Барселоні" поступово покращується, і в керівництво "синьо-гранатових" сподівається підписати Ерлінга Голанна влітку 2026 року. Саме тоді з "Барселони" піде нинішній лідер атак Роберт Левандовський.

У сезоні 2024/2025 Голанн провів за "Манчестер Сіті" 17 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 16 м'ячів.

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