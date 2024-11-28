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Трубин демонстративно не пожал руку россиянину Головину из Монако

28 ноября 2024 08:10
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Видео конфликта Трубина и Головина перед матчем Бенфика — Монако
Анатолий Трубин. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Перед матчем пятого тура основного раунда Лиги чемпионов "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина сыграла с "Монако". За соперников португальского клуба играл россиянин Александр Головин.

Перед началом матча между украинцем и россиянином произошел инцидент, сообщил портал Новини.LIVE.

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Перед началом матча Трубин демонстративно не пожал руку Головину во время приветствий команды. Россиянин не понял, что произошло и с удивлением посмотрел на уходящего голкипера.

Когда же матч начался, то на 13-й минуте "Монако" открыло счет. Отличился голом Элисс Бен-Сегир.

"Бенфика" восстановила паритет в начале второго тайма, когда  Вангелис Павлидис после ошибки защитника и вратаря закатил мяч в пустые ворота.

На 58-й минуте "Монако" осталось в меньшинстве после второй желтой карточки Вильфрида Синго. При этом, монегаски вдесятером снова вышли вперед на 68-й минуте после удара Сунгуту Магассы.

"Бенфике" удалось сравнять счет на 84-й минуте. Артур Кабрал реализовал свой удар, а через четыре минуты Зеки Амдуни принес победу гостям.

"Монако" — "Бенфика" — 2:3

Голы: Бен-Сегир, 13, Магасса, 68 — Павлидис, 48, Кабрал, 84, Амдуни, 88.

"Монако": Маецки — де Оливейра, Синго, Керер, Энрике (Мависса-Элеби, 58) — Камара (Магасса, 58), Закария (Иленикена, 90) — Аклиуш, Головин, Бен-Сегир (Салису, 63) — Эмболо (Балогун, 63).

"Бенфика": Трубин — Ба, Отаменди, Араужу, Каррерас — Флорентину (Амдуни, 66), Эурснес (Ба, 86) — Ди Мария (Рольхайзер, 90), Кекчу, Актюркоглу — Павлидис (Кабрал, 66).

Предупреждения: Закария, Керер, Синго, Мависса-Элеби — Флорентину, Каррерас, Актюркоглу.

Удаление: Синго, 58 (вторая желтая карточка).

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футбол Лига чемпионов Монако Бенфика Анатолий Трубин

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