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Усик и Ферстаппен внезапно оказались вместе в энергетическом меме

27 ноября 2024 15:02
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Усик и Ферстаппен стали героями забавного мема от украинской компании
Александр Усик выходит на ринг. Фото: Instagram.com/usykaa
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинский чемпион по боксу Александр Усик и нидерландский чемпион по "Формуле-1" Макс Ферстаппен имеют кое-что общее. По крайней мере, в этом уверены украинские энергетики.

И Усик, и Ферстаппен связаны с энергетической сферой, правда, каждый по-разному. Компания YASNO решила показать эту связь в меме, подписав его: "Каждый поддерживает энергетиков, как может".

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На меме изображены оба чемпиона с подписями "Александр бьется за энергетиков" и "Макс ездит за энергетиков".

Усик мем
Александр Усик и Макс Ферстаппен. Фото: скриншот x.com/YASN0_ua

Что значит этот мем

Александр Усик является одним из главных лиц кампании ДТЭК под названием "Битва за свет". В мае, во время первого боя против британца Тайсона Фьюри, он сделал главный акцент на поддержке энергетиков. Кроме того, во время боя его поддерживали около 30 ветеранов, вернувшихся на работу в энергетическую сферу после фронта.

Макс Ферстаппен является пилотом команды "Формулы-1" под названием Red Bull. Это известный производитель энергетических напитков.

Кроме команды "Формулы-1", Red Bull также финансирует проекты в футболе, "Формуле-3", NASCAR, ралли и других видах спорта.

Напомним, неожиданный гость в тренировочном лагере Александра Усика вдохновил голливудскую звезду и друга Украины на смешные комментарии.

Инсайдер назвал имя следующего соперника чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа.

Из-за украинского промоутера в США были вынуждены отменить февральский топовый бой.

Президент World Boxing умоляет украинского олимпийского чемпиона Александра Хижняка пока не переходить в профи.

спорт Александр Усик мемы бокс Формула-1 Макс Ферстаппен

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15:46 Кто использует арестованное имущество подсанкционных каналов

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