Усик та Ферстаппен стали героями кумедного мему від української компанії

Усик та Ферстаппен раптово опинилися разом в енергетичному мемі
Український чемпіон з боксу Олександр Усик та нідерландський чемпіон з "Формули-1" Макс Ферстаппен мають дещо спільне. Принаймні, в цьому впевнені українські енергетики.
І Усик, і Ферстаппен пов'язані з енергетичною сферою, правда, кожен по-різному. Компанія YASNO вирішила показати цей зв'язок у мемі, підписавши його: "Кожен підтримує енергетиків, як може".
На мемі зображені обидва чемпіони з підписами "Олександр б'ється за енергетиків" та "Макс їздить за енергетиків".
Що означає цей мем
Олександр Усик є одним із головних облич кампанії ДТЕК під назвою "Битва за світло". У травні, під час першого бою проти британця Тайсона Ф'юрі, він зробив головний акцент на підтримці енергетиків. Крім того, під час бою його підтримували близько 30 ветеранів, які повернулися на роботу в енергетичну сферу після фронту.
Макс Ферстаппен є пілотом команди "Формули-1" під назвою Red Bull. Це відомий виробник енергетичних напоїв.
Окрім команди "Формули-1", Red Bull також фінансує проєкти у футболі, "Формулі-3", NASCAR, ралі та інших видах спорту.
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