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Усик та Ферстаппен раптово опинилися разом в енергетичному мемі

27 листопада 2024 15:02
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Усик та Ферстаппен стали героями кумедного мему від української компанії
Олександр Усик виходить на ринг. Фото: Instagram.com/usykaa
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Український чемпіон з боксу Олександр Усик та нідерландський чемпіон з "Формули-1" Макс Ферстаппен мають дещо спільне. Принаймні, в цьому впевнені українські енергетики. 

І Усик, і Ферстаппен пов'язані з енергетичною сферою, правда, кожен по-різному. Компанія YASNO вирішила показати цей зв'язок у мемі, підписавши його: "Кожен підтримує енергетиків, як може"

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На мемі зображені обидва чемпіони з підписами "Олександр б'ється за енергетиків" та "Макс їздить за енергетиків"

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Олександр Усик та Макс Ферстаппен. Фото: скриншот x.com/YASN0_ua

Що означає цей мем

Олександр Усик є одним із головних облич кампанії ДТЕК під назвою "Битва за світло". У травні, під час першого бою проти британця Тайсона Ф'юрі, він зробив головний акцент на підтримці енергетиків. Крім того, під час бою його підтримували близько 30 ветеранів, які повернулися на роботу в енергетичну сферу після фронту. 

Макс Ферстаппен є пілотом команди "Формули-1" під назвою Red Bull. Це відомий виробник енергетичних напоїв.

Окрім команди "Формули-1", Red Bull також фінансує проєкти у футболі, "Формулі-3", NASCAR, ралі та інших видах спорту. 

Нагадаємо, несподіваний гість у тренувальному таборі Олександра Усика надихнув голлівудську зірку та друга України на смішні коментарі. 

Інсайдер назвав ім'я наступного суперника чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа. 

Через українського промоутера у США вимушені були скасувати лютневий топовий бій. 

Президент World Boxing благає українського олімпійського чемпіона Олександра Хижняка поки що не переходити у профі. 

спорт Олександр Усик меми бокс Формула-1 Макс Ферстаппен

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