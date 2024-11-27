Усик та Ферстаппен стали героями кумедного мему від української компанії

Олександр Усик виходить на ринг. Фото: Instagram.com/usykaa

Український чемпіон з боксу Олександр Усик та нідерландський чемпіон з "Формули-1" Макс Ферстаппен мають дещо спільне. Принаймні, в цьому впевнені українські енергетики.

І Усик, і Ферстаппен пов'язані з енергетичною сферою, правда, кожен по-різному. Компанія YASNO вирішила показати цей зв'язок у мемі, підписавши його: "Кожен підтримує енергетиків, як може".

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На мемі зображені обидва чемпіони з підписами "Олександр б'ється за енергетиків" та "Макс їздить за енергетиків".

Олександр Усик та Макс Ферстаппен. Фото: скриншот x.com/YASN0_ua

Що означає цей мем

Олександр Усик є одним із головних облич кампанії ДТЕК під назвою "Битва за світло". У травні, під час першого бою проти британця Тайсона Ф'юрі, він зробив головний акцент на підтримці енергетиків. Крім того, під час бою його підтримували близько 30 ветеранів, які повернулися на роботу в енергетичну сферу після фронту.

Макс Ферстаппен є пілотом команди "Формули-1" під назвою Red Bull. Це відомий виробник енергетичних напоїв.

Окрім команди "Формули-1", Red Bull також фінансує проєкти у футболі, "Формулі-3", NASCAR, ралі та інших видах спорту.

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