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Президент World Boxing благає Хижняка не переходити у профі

27 листопада 2024 13:31
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Чи має Олександр Хижняк переходити у профі — що думають боксерські чиновники
Олександр Хижняк на рингу. Фото: REUTERS/Maye-E Wong
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Фанати боксу з нетерпінням очікують, яке майбутнє обере український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Він може як залишитись у любителях та взяти участь у наступній Олімпіаді, так і перейти у професіонали. 

Президент World Boxing Борис Ван дер Ворст в інтерв'ю телеканалу "Дім" зазначив, що дуже сподівається на те, що Хижняк залишиться у любителях.

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"У будь-якому разі це залежить від нього, але я сподіваюсь, що він продовжить виступи на Олімпійських іграх. Це дійсно великий спортсмен, великий боксер і позитивна людина", — підкреслив Ван дер Ворст.  

Нагороди та досягнення Хижняка у любителях

За свою кар'єру Олександр Хижняк, окрім олімпійського золота в Парижі цього року, здобув титули чемпіона світу та Європи у 2017 році, чемпіона світу серед молоді у 2012 році, віцечемпіона Олімпіади 2020 року, бронзового призера Європейських ігор у 2015 році. 

Хижняк також виступав у напівпрофесійній лізі WSB за команду "Українські отамани". 

За свою кар'єру українець провів 125 боїв, у яких здобув 111 перемог. 

Олександр Хижняк золото
Олександр Хижняк з медаллю. Фото: mms.gov.ua

Що ще сказав Ван дер Ворст

Президент World Boxing відзначив дуже небезпечний стиль боксу Олександра Хижняка. 

"Я вважаю, що його стиль досить небезпечний для суперників у професійному боксі. Я б закликав його: "Олександре, будь ласка, залишайся на Олімпійських іграх, залишайся на наступні чотири роки", — резюмував він. 

Нагадаємо, інсайдер назвав ім'я наступного суперника чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа. 

Через українського промоутера в США у лютому не відбудеться топовий боксерський поєдинок. 

Несподіваний гість у тренувальному таборі Олександра Усика надихнув голівудську зірку на дотепні підколи. 

Українська чемпіонка з легкої атлетики Ярослава Магучіх підтримала Олександра Усика напередодні реваншу з Тайсоном Ф'юрі. 

спорт Олімпійські ігри Олександр Хижняк бокс олімпіада

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