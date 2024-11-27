Чи має Олександр Хижняк переходити у профі — що думають боксерські чиновники

Олександр Хижняк на рингу. Фото: REUTERS/Maye-E Wong

Фанати боксу з нетерпінням очікують, яке майбутнє обере український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Він може як залишитись у любителях та взяти участь у наступній Олімпіаді, так і перейти у професіонали.

Президент World Boxing Борис Ван дер Ворст в інтерв'ю телеканалу "Дім" зазначив, що дуже сподівається на те, що Хижняк залишиться у любителях.

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"У будь-якому разі це залежить від нього, але я сподіваюсь, що він продовжить виступи на Олімпійських іграх. Це дійсно великий спортсмен, великий боксер і позитивна людина", — підкреслив Ван дер Ворст.

Нагороди та досягнення Хижняка у любителях

За свою кар'єру Олександр Хижняк, окрім олімпійського золота в Парижі цього року, здобув титули чемпіона світу та Європи у 2017 році, чемпіона світу серед молоді у 2012 році, віцечемпіона Олімпіади 2020 року, бронзового призера Європейських ігор у 2015 році.

Хижняк також виступав у напівпрофесійній лізі WSB за команду "Українські отамани".

За свою кар'єру українець провів 125 боїв, у яких здобув 111 перемог.

Олександр Хижняк з медаллю. Фото: mms.gov.ua

Що ще сказав Ван дер Ворст

Президент World Boxing відзначив дуже небезпечний стиль боксу Олександра Хижняка.

"Я вважаю, що його стиль досить небезпечний для суперників у професійному боксі. Я б закликав його: "Олександре, будь ласка, залишайся на Олімпійських іграх, залишайся на наступні чотири роки", — резюмував він.

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