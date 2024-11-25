Ярослава Магучіх підтримала Усика перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Український об’єднаний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик 21 грудня в Саудівській Аравії проведе реванш проти британця Тайсона Ф’юрі. У зв’язку з цією подією спортсмени вирішили підтримати чемпіона.

Однією з тих, хто підтримав Усика в соцмережах, стала олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Ярослава Магучіх.

Читайте також:

Як Магучіх підтримала Усика

Магучіх у своїх соцмережах одягла футболку торгової марки Усика Ready to Fight. Потім Ярослава станцювала для Усика під запальну музику.

Магучіх написала, що підтримує Усика перед реваншем з Ф’юрі.

"Підтримую Олександра Усика і його команду! Продовжуй, чемпіон", — написала Магучіх.

Зазначимо, що Усик за свою кар’єру в професійному боксі виграв 22 бої, з них 14 достроково. При цьому в Олександра немає жодної поразки.

Ф'юрі раніше почав боксувати в професіоналах й за весь час виграв 34 поєдинки, 24 достроково. При цьому у британця є поразка від Усика та нічия з Деонтеем Вайлдером.

Нагадаємо, Усик за реванш з Ф'юрі заробить гонорар понад 100 млн доларів.

Також раніше транслятор назвав вартість показу реваншу Усик — Ф'юрі.

Усик стримав обіцянку та заплатив олімпійському чемпіону-2024 Олександру Хижняку обіцяні призові.