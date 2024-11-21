Вартість реваншу Усик – Ф'юрі: ціни на трансляції бою в різних країнах

Названо вартість платних трансляцій на реванш Усик — Ф'юрі
У Саудівській Аравії 21 грудня відбудеться реванш між українським об'єднаним чемпіоном суперважкого дивізіону Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. У травні боксер з України переміг роздільним рішенням суддів.
Журналіст Майк Бенсон за місяць до бою назвав вартість платних трансляцій.
За скільки грошей можна побачити реванш Усіка та Ф'юрі
Голова Управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль-Шейх став ініціатором поєдинку та домовлявся щодо транслятора.
Офіційно бій покаже європейська стрімінгова платформа DAZN.
На території Великобританії перегляд поєдинку становитиме 24,99 фунта стерлінгів (1303,5 грн), а в США – 39,95 долара (1649 грн).
В Україні DAZN покаже двобій по 884 грн за трансляцію.
Перед минулими своїми боями команда Усика домовлялася, щоб бій показала платформа MEGOGO безкоштовно для українців, які підписані на неї. Така ж співпраця очікується й цього разу.
Нагадаємо, у рамках підготовки до реваншу Усик станцював із битою.
Організатор поєдинку купив найбільше видання у світі професійного боксу.
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