Вартість реваншу Усик – Ф'юрі: ціни на трансляції бою в різних країнах

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

У Саудівській Аравії 21 грудня відбудеться реванш між українським об'єднаним чемпіоном суперважкого дивізіону Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. У травні боксер з України переміг роздільним рішенням суддів.

Журналіст Майк Бенсон за місяць до бою назвав вартість платних трансляцій.

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Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

За скільки грошей можна побачити реванш Усіка та Ф'юрі

Голова Управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль-Шейх став ініціатором поєдинку та домовлявся щодо транслятора.

Офіційно бій покаже європейська стрімінгова платформа DAZN.

На території Великобританії перегляд поєдинку становитиме 24,99 фунта стерлінгів (1303,5 грн), а в США – 39,95 долара (1649 грн).

В Україні DAZN покаже двобій по 884 грн за трансляцію.

Перед минулими своїми боями команда Усика домовлялася, щоб бій показала платформа MEGOGO безкоштовно для українців, які підписані на неї. Така ж співпраця очікується й цього разу.

Нагадаємо, у рамках підготовки до реваншу Усик станцював із битою.

Організатор поєдинку купив найбільше видання у світі професійного боксу.