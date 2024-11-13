Усик станцював для Ф'юрі танець перед реваншем

Олександр Усик із тренером Юрієм Ткаченком. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує готуватися до бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Обидва спортсмени тренуються, щоб набрати оптимальну форму перед поєдинком.

Усик показав нові елементи своїх занять і здивував уболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вже 21 грудня в Саудівській Аравії відбудеться реванш за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Олександр Усик відстоюватиме цей титул у бою з Тайсоном Ф'юрі, який мріє відібрати в українця одразу три пояси.

Олександр Усик та Юрій Ткаченко на тренуванні. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Як тренується Усик

Інтерес до поєдинку підігрівають організатори бою та самі боксери. Незабаром після битви поглядів суперників вийшов документальний фільм про їхнє протистояння. При цьому й Усик, і Ф'юрі регулярно діляться роликами зі своїх тренувань, які набирають сотні тисяч переглядів.

Український боксер перетворив підготовку до бою на шоу. Усик виклав ролик зі спортзалу, де тренується за півтора місяця до реваншу. Олександр працює над витривалістю, але не забуває про уболівальників.

Чемпіон світу працює під знаменитий музичний хіт. У руках у боксера бита, проте Усик не збирається грати у бейсбол. Спортсмен почав підспівувати мелодії та зробив кілька танцювальних рухів. Ролик із тренуванням Усика швидко став популярним.

Нагадаємо, вже найближчими вихідними відбудеться бій Майка Тайсона з Джейком Полом, який можна буде переглянути в Україні.

Після цього поєдинку Джейк Пол збирається битися з одним із найвідоміших боксерів світу.