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Пол після Тайсона битиметься з одним із кращих боксерів світу

12 листопада 2024 20:34
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Джейк Пол розповів про поєдинок з Канело Альваресом - він буде титульним
Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Популярний американський влогер Джейк Пол готується до виставкового поєдинку проти 59-річного Майка Тайсона. При цьому він розмірковує над наступним опонентом.

Пол планує зробити великий крок уперед і побитися з чемпіоном світу в суперсередньому дивізіоні Саулем Альваресом. Про це він розповів в ефірі YouTube-каналу Suga Sean O'Malley.

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За словами Пола, його наступним суперником стане Альварес. При цьому він упевнений, що у цьому бою обличчям боксу буде саме він, а не Канело.

Також Джейк розповів, що їхній поєдинок відбудеться у першій важкій вазі за титул чемпіона світу. До того ж він вважає, що статус такого бою більший, ніж проти Тайсона.

"Цей бій логічний. Канело скоро піде з боксу і захоче зірвати останній куш. Я ж доведу, що не перебільшував, говорячи про Канело, і створимо найбільшу сенсацію в історії боксу", — заявив Пол.

Бій Пола проти Тайсона пройде в ніч проти 16 листопада у надважкій вазі. Поєдинок зараховуватись у статистику не буде, оскільки він виставковий. Відповідно до обговореного регламенту, це будуть вісім раундів по дві хвилини.

Нагадаємо, раніше Майк Тайсон повідомив про те, як потрібно поводитися в колонії.

Зазначимо, що стало відомо, які гонорари отримають Тайсон та Джейк Пол за свій бій.

Також стало відомо, коли і де дивитися поєдинок Пол — Тайсон.

бокс Джейк Пол Сауль Альварес Бій Майк Тайсон — Джейк Пол професійний бокс

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