Джейк Пол рассказал о поединке с Канело Альваресом — он будет титульным

Пол после Тайсона сразится с одним из лучших боксеров мира
Популярный американский влогер Джейк Пол готовится к выставочному поединку против 59-летнего Майка Тайсона. При этом он раздумывает над следующим оппонентом.
Пол планирует сделать большой шаг вперед и подраться с чемпионом мира в суперсреднем дивизионе Саулем Альваресом. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Suga Sean O'Malley.
Джейк хочет побить одного из лучших боксеров современности
По словам Пола, его следующим соперником станет Альварес. При этом он уверен, что в этом бою лицом бокса будет именно он, а не Канело.
Также Джейк рассказал, что их поединок состоится в первом тяжелом весе за титул чемпиона мира. К тому же он считает, что статус такого боя больше, чем против Тайсона.
"Этот бой логичен. Канело скоро уйдет из бокса и захочет сорвать последний куш. Я же докажу, что не преувеличивал, говоря о Канело, и создам крупнейшую сенсацию в истории бокса", — заявил Пол.
Бой Пола против Тайсона пройдет в ночь на 16 ноября в супертяжелом весе. Поединок засчитываться в статистику не будет, поскольку он выставочный. Согласно с оговоренным регламентом, это будут восемь раундов по две минуты.
Напомним, ранее Майк Тайсон сообщил о том, как нужно себя вести в колонии.
Отметим, что стало известно, какие гонорары получат Тайсон и Джейк Пол за свой бой.
Также стало известно, когда и где смотреть поединок Пол — Тайсон.
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