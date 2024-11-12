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Пол после Тайсона сразится с одним из лучших боксеров мира

12 ноября 2024 20:34
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Джейк Пол рассказал о поединке с Канело Альваресом — он будет титульным
Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Популярный американский влогер Джейк Пол готовится к выставочному поединку против 59-летнего Майка Тайсона. При этом он раздумывает над следующим оппонентом.

Пол планирует сделать большой шаг вперед и подраться с чемпионом мира в суперсреднем дивизионе Саулем Альваресом. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Suga Sean O'Malley.

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По словам Пола, его следующим соперником станет Альварес. При этом он уверен, что в этом бою лицом бокса будет именно он, а не Канело.

Также Джейк рассказал, что их поединок состоится в первом тяжелом весе за титул чемпиона мира. К тому же он считает, что статус такого боя больше, чем против Тайсона.

"Этот бой логичен. Канело скоро уйдет из бокса и захочет сорвать последний куш. Я же докажу, что не преувеличивал, говоря о Канело, и создам крупнейшую сенсацию в истории бокса", — заявил Пол.

Бой Пола против Тайсона пройдет в ночь на 16 ноября в супертяжелом весе. Поединок засчитываться в статистику не будет, поскольку он выставочный. Согласно с оговоренным регламентом, это будут восемь раундов по две минуты.

Напомним, ранее Майк Тайсон сообщил о том, как нужно себя вести в колонии.

Отметим, что стало известно, какие гонорары получат Тайсон и Джейк Пол за свой бой.

Также стало известно, когда и где смотреть поединок Пол — Тайсон.

бокс Джейк Пол Сауль Альварес Бой Майк Тайсон — Джейк Пол профессиональный бокс

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