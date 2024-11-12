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Бой Джейк Пол — Майк Тайсон — где и когда смотреть

12 ноября 2024 12:52
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Бой Майка Тайсона и Джейка Пола: дата, время, трансляция
Майк Тайсон — Джейк Пол. Фото: instagram.com/miketyson
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В ночь на 16 ноября на стадионе для американского футбола AT&T Stadium в Арлингтоне, США, состоится главный бой осени. Легендарный 59-летний боксер Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом, который на 32 года младше.

Организатором и транслятором поединка будет Netflix, сообщил портал Новини.LIVE.

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Файк-кард основного карда. Фото: скриншот

Где и когда покажут бой Пол — Тайсон

Выставочный поединок Тайсона и Пола пройдет на шоу, основной кард которого стартует в 3:00 по киевскому времени. Бой Майка и Джейка приблизительно стартует в 5:00 по Киеву. Как и с другими боями, возможны изменения.

Официальным транслятором будет сервис Netflix. В Украине это предложение также доступно для украинских пользователей.

Также в рамках основного карда покажут бои Кэти Тэйлор — Аманда Серран, Марио Барриос — Абел Рамос, Нирадж Гоят — Виндерссон Нуньес.

Бой Тайсона и Пола продлится восемь раундов по две минуты. Его результат не будет внесен в официальную статистику.

Напомним, ранее стало известно, что Тайсон согласился на унизительное распределение гонораров с Джейком Полом.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может покинуть должность.

В "Ингульце" Александра Поворознюка некоторым футболистам віплатили минимальную зарплату.

Карло Анчелотти рассказал, есть ли у Андрея Лунина шанс стать основным голкипером "Реала".

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