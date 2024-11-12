Бой Майка Тайсона и Джейка Пола: дата, время, трансляция

Бой Джейк Пол — Майк Тайсон — где и когда смотреть
В ночь на 16 ноября на стадионе для американского футбола AT&T Stadium в Арлингтоне, США, состоится главный бой осени. Легендарный 59-летний боксер Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом, который на 32 года младше.
Организатором и транслятором поединка будет Netflix, сообщил портал Новини.LIVE.
Где и когда покажут бой Пол — Тайсон
Выставочный поединок Тайсона и Пола пройдет на шоу, основной кард которого стартует в 3:00 по киевскому времени. Бой Майка и Джейка приблизительно стартует в 5:00 по Киеву. Как и с другими боями, возможны изменения.
Официальным транслятором будет сервис Netflix. В Украине это предложение также доступно для украинских пользователей.
Также в рамках основного карда покажут бои Кэти Тэйлор — Аманда Серран, Марио Барриос — Абел Рамос, Нирадж Гоят — Виндерссон Нуньес.
Бой Тайсона и Пола продлится восемь раундов по две минуты. Его результат не будет внесен в официальную статистику.
Напомним, ранее стало известно, что Тайсон согласился на унизительное распределение гонораров с Джейком Полом.
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