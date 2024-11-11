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Бой Тайсона с Полом — сколько заработает Железный Майк

11 ноября 2024 18:32
Станислав Костюк - Редактор
Майк Тайсон заработает за бой с Джейком Полом меньше, чем блогер
Майк Тайсон и Джейк Пол во время промо перед боем. Фото: Reuters/David 'Dee' Delgado
Станислав Костюк - Редактор

Легендарный боксер Майк Тайсон готовится вернуться в профессиональный спорт. Уже в ближайшие выходные его ждет поединок с блогером Джейком Полом.

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В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится возвращение на ринг бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Его соперником станет 27-летний популярный блогер Джейк Пол, который одержал в профессиональном боксе уже 10 побед (семь — нокаутом). 

Майк Тайсон и Джейк Пол
Джейк Пол и Майк Тайсон во время битвы взглядов. Фото: Reuters/David 'Dee' Delgado

Гонорары Тайсона и Пола 

Обоим спортсменам гарантированы солидные гонорары за это противостояние. По условиям контракта 58-летний Майк Тайсона заработает 20 млн долларов. Джейк Пол, который многое сделал для организации поединка, заработает в два раза больше. 

Тайсон одержал 50 побед на профессиональном уровне, причем 44 из них — нокаутом. Бой должен был состояться в начале осени, однако его пришлось перенести из-за проблем "Железного Майка" со здоровьем. Несмотря на звездный статус этого боксерского боя, в продаже до сих пор остаются билеты. 

Портал Новини.LIVE будет подробно освещать бой Майк Тайсон — Джейк Пол. 

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бокс спорт Джейк Пол Майк Тайсон Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

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