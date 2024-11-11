Майк Тайсон заработает за бой с Джейком Полом меньше, чем блогер

Майк Тайсон и Джейк Пол во время промо перед боем. Фото: Reuters/David 'Dee' Delgado

Легендарный боксер Майк Тайсон готовится вернуться в профессиональный спорт. Уже в ближайшие выходные его ждет поединок с блогером Джейком Полом.

Бой соперников с большой разницей в возрасте будет носить статус официального, напоминает Boxing Scene.

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В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится возвращение на ринг бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Его соперником станет 27-летний популярный блогер Джейк Пол, который одержал в профессиональном боксе уже 10 побед (семь — нокаутом).

Джейк Пол и Майк Тайсон во время битвы взглядов. Фото: Reuters/David 'Dee' Delgado

Гонорары Тайсона и Пола

Обоим спортсменам гарантированы солидные гонорары за это противостояние. По условиям контракта 58-летний Майк Тайсона заработает 20 млн долларов. Джейк Пол, который многое сделал для организации поединка, заработает в два раза больше.

Тайсон одержал 50 побед на профессиональном уровне, причем 44 из них — нокаутом. Бой должен был состояться в начале осени, однако его пришлось перенести из-за проблем "Железного Майка" со здоровьем. Несмотря на звездный статус этого боксерского боя, в продаже до сих пор остаются билеты.

Портал Новини.LIVE будет подробно освещать бой Майк Тайсон — Джейк Пол.

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