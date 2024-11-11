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Бій Тайсона з Полом — скільки заробить Залізний Майк

11 листопада 2024 18:32
Станіслав Костюк - Редактор
Майк Тайсон заробить за бій із Джейком Полом менше, ніж блогер
Майк Тайсон і Джейк Пол під час промо перед боєм. Фото: Reuters/David "Dee" Delgado
Станіслав Костюк - Редактор

Легендарний боксер Майк Тайсон готується повернутися до професійного спорту. Вже найближчими вихідними на нього чекає поєдинок із блогером Джейком Полом.

Бій суперників з великою різницею у віці матиме статус офіційного, нагадує Boxing Scene.

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У ніч із 15 на 16 листопада у США відбудеться повернення на ринг колишнього чемпіона світу з боксу Майка Тайсона. Його суперником стане 27-річний популярний блогер Джейк Пол, який здобув у професійному боксі вже 10 перемог (сім — нокаутом).

Майк Тайсон і Джейк Пол
Джейк Пол та Майк Тайсон під час битви поглядів. Фото: Reuters/David 'Dee' Delgado

Гонорари Тайсона та Пола

Обом спортсменам гарантовані солідні гонорари за це протистояння. За умовами контракту 58-річний Майк Тайсона заробить 20 млн доларів. Джейк Пол, який багато зробив для організації поєдинку, заробить у два рази більше.

Тайсон здобув 50 перемог на професійному рівні, причому 44 з них — нокаутом. Бій мав відбутися на початку осені, проте його довелося перенести через проблеми "Залізного Майка" зі здоров'ям. Попри зірковий статус цього боксерського бою, у продажу й досі залишаються квитки.

Портал Новини.LIVE докладно висвітлюватиме бій Майк Тайсон — Джейк Пол.

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