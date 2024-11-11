Майк Тайсон заробить за бій із Джейком Полом менше, ніж блогер

Майк Тайсон і Джейк Пол під час промо перед боєм. Фото: Reuters/David "Dee" Delgado

Легендарний боксер Майк Тайсон готується повернутися до професійного спорту. Вже найближчими вихідними на нього чекає поєдинок із блогером Джейком Полом.

Бій суперників з великою різницею у віці матиме статус офіційного, нагадує Boxing Scene.

Читайте також:

У ніч із 15 на 16 листопада у США відбудеться повернення на ринг колишнього чемпіона світу з боксу Майка Тайсона. Його суперником стане 27-річний популярний блогер Джейк Пол, який здобув у професійному боксі вже 10 перемог (сім — нокаутом).

Джейк Пол та Майк Тайсон під час битви поглядів. Фото: Reuters/David 'Dee' Delgado

Гонорари Тайсона та Пола

Обом спортсменам гарантовані солідні гонорари за це протистояння. За умовами контракту 58-річний Майк Тайсона заробить 20 млн доларів. Джейк Пол, який багато зробив для організації поєдинку, заробить у два рази більше.

Тайсон здобув 50 перемог на професійному рівні, причому 44 з них — нокаутом. Бій мав відбутися на початку осені, проте його довелося перенести через проблеми "Залізного Майка" зі здоров'ям. Попри зірковий статус цього боксерського бою, у продажу й досі залишаються квитки.

Портал Новини.LIVE докладно висвітлюватиме бій Майк Тайсон — Джейк Пол.

Нагадаємо, київське "Динамо" може очолити закордонний тренер у разі відставки Олександра Шовковського.

Інспектора ФІФА з Туреччини відсторонили від роботи після того, як у мережі з'явилося його інтимне відео із дівчиною суддею.

Одразу декілька футболістів ФК "Інгулець" за рішенням президента клубу були переведені на мінімальні зарплати.

Керівництво італійської "Роми" знову звільнило тренера та веде переговори з відомим фахівцем.