Бій Майка Тайсона та Джейка Пола: дата, час, трансляція

Майк Тайсон — Джейк Пол. Фото: instagram.com/miketyson

У ніч проти 16 листопада на стадіоні для американського футболу AT&T Stadium в Арлінгтоні, США відбудеться головний бій осені. Легендарний 59-річний боксер Майк Тайсон проведе бій із блогером Джейком Полом, який на 32 роки молодший.

Організатором та транслятором поєдинку буде Netflix, повідомив портал Новини.LIVE.

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Де і коли покажуть бій Пол — Тайсон

Виставковий поєдинок Тайсона та Пола пройде на шоу, основний кард якого стартує о 3:00 за київським часом. Бій Майка та Джейка приблизно стартує о 5:00 за Києвом. Як і з іншими боями, можливі зміни.

Офіційним транслятором буде сервіс Netflix. В Україні ця пропозиція також доступна для українських користувачів.

Також у рамках основного карда покажуть бої Кеті Тейлор — Аманда Серрано, Маріо Барріос — Абел Рамос, Нірадж Гоят — Віндерссон Нуньєс.

Бій Тайсона та Пола триватиме вісім раундів по дві хвилини. Його результат не буде внесено до офіційної статистики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Тайсон погодився на принизливий розподіл гонорарів з Джейком Полом.

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