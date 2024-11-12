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Майк Тайсон рассказал, как нужно вести себя в тюрьме

12 ноября 2024 17:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Тайсон рассказал о жизни в тюрьме и подготовке к бою с Джейком Полом
Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Легендарный бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вскоре проведет бой с блогером Джейком Полом. Перед поединком боксер вспомнил период, когда он сидел в тюрьме за сексуальное насилие.

Тайсон в интервью Playboy рассказал, как ему приходилось зарекомендовать себя в колонии.

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Отметим, что Тайсон получил тюремный срок за изнасилование в 1992 году, а в 1995-м вышел на свободу.

Майк Тайсон
Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

Майк Тайсон жестко себя проявил в тюрьме

Тайсон рассказал, что у него не раз возникали конфликты с другими заключенными. Он объяснил, что в тюрьме всем приходится проходить через испытания, независимо от их прошлого статуса.

"На людей оказывают сильное давление, и для того, чтобы справиться, нужно быть крайне жестким", — сказал Тайсон.

Майк отметил, что все начинается с шуток, сарказма и колкостей, поскольку окружающие хотят понять, как далеко можно зайти. Для избежания подобного Тайсону советует пресекать подобное.

"Пару раз меня проверяли, думая, что я здесь не вписываюсь, будто я с вершины славы вдруг оказался среди них. Это был настоящий хаос. Угрожали ли мне ножом? Да, было и такое. Но у них не было ничего, чего бы не оказалось и у меня — у меня тоже кое-что было", — сказал "Железный Майк".

Поединок Тайсона проти Пола пройдет восемь раундов по две минуты и будет нести статус выставочного.

Напомним, ранее стало известно, какой гонорар Тайсон получит за бой с Джейком Полом.

Также стало известно, когда и где пройдет бой Тайсона и Пола.

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