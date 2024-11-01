Майк Тайсон объяснил поражение Фьюри и дал прогноз на реванш

Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

В мае текущего года Тайсон Фьюри проиграл свой чемпионский титул Александру Усику. Легендарный супертяжеловес 90-х Майк Тайсон назвал причину поражения британца в первом бою.

Об этом легендарный "Железный Майк" рассказал в комментарии talkSPORT.

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Отметим, что Усик и Фьюри проведут реванш 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик и Тайсон Фьюри на первой пресс-конференции перед реваншем. Фото: Reuters/Matthew Childs

Фьюри стоило работать иначе

По словам Тайсона, в первом поединке Усик удивил всех, но подозревает, что была недооценка оппонента.

Американец считает, что во втором поединке Фьюри нужно отнестись к Усику более серьезно, поскольку в мае в Эр-Рияде он был чрезмерно самоуверен.

Тайсон также выразил надежду, что будет другой результат боя.

Фьюри за свою карьеру выиграл 34 поединка, 24 нокаутами, один бой проиграл и один свел вничью.

Усик в профессионалах выиграл 22 боя, 14 досрочно. При этом украинец никогда не проигрывал.

Напомним, на поединок Майка Тайсона против влогера Джейка Пола билеты продают почти бесплатно.

Ранее легендарный Леннокс Льюис назвал фаворита реванша Усика против Фьюри.