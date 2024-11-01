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Майк Тайсон розповів, де Ф'юрі помилився в бою з Усиком

1 листопада 2024 22:03
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Майк Тайсон пояснив поразку Ф'юрі і дав прогноз на реванш
Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У травні цього року Тайсон Ф'юрі програв свій чемпіонський титул Олександру Усику. Легендарний суперваговик 90-х Майк Тайсон назвав причину поразки британця в першому бою.

Про це легендарний "Залізний Майк" розповів у коментарі talkSPORT.

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Зазначимо, що Усик та Ф'юрі проведуть реванш 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі на першій пресконференції перед реваншем. Фото: Reuters/Matthew Childs

Ф'юрі варто було працювати інакше

За словами Тайсона, у першому поєдинку Усик здивував усіх, але підозрює, що була недооцінка опонента.

Американець вважає, що у другому поєдинку Ф'юрі потрібно поставитися до Усика серйозніше, оскільки в травні в Ер-Ріяді він був надмірно самовпевнений.

Тайсон також висловив сподівання, що буде інший результат бою.

Ф'юрі за свою кар'єру виграв 34 поєдинки, 24 нокаутами, один бій програв і один звів унічию.

Вусик у професіоналах виграв 22 бої, 14 достроково. При цьому українець ніколи не програвав.

Нагадаємо, на поєдинок Майка Тайсона проти власника Джейка Пола квитки продають майже безкоштовно.

Раніше легендарний Леннокс Льюїс назвав фаворита реваншу Усіка проти Ф'юрі.

бокс Усик — Ф'юрі 2 Майк Тайсон Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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