Тайсон розповів про життя у в'язниці та підготовку до бою з Джейком Полом

Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

Легендарний колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон невдовзі проведе бій з блогером Джейком Полом. Перед двобоєм боксер згадав період, коли він сидів у в'язниці за сексуальне насильство.

Тайсон в інтерв'ю Playboy розповів, як йому доводилося зарекомендувати себе у колонії.

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Зазначимо, що Тайсон отримав тюремний термін за зґвалтування в 1992 році, а 1995-го вийшов на волю.

Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

Майк Тайсон жорстко себе проявив у в'язниці

Тайсон розповів, що в нього неодноразово виникали конфлікти з іншими в'язнями. Він пояснив, що у в'язниці всім доводиться проходити через випробування, незалежно від їхнього минулого статусу.

"На людей чинять сильний тиск, і для того, щоб впоратися, потрібно бути вкрай жорстким", — сказав Тайсон.

Майк зазначив, що все починається з жартів, сарказму та гостроти, оскільки навколишні хочуть зрозуміти, як далеко можна зайти. Для уникнення подібного Тайсон радить припиняти подібне.

"Кілька разів мене перевіряли, думаючи, що я тут не вписуюсь, ніби я з вершини слави раптом опинився серед них. Це був справжній хаос. Чи загрожували мені ножем? Так, було й таке. Але у них не було нічого, чого б не виявилося і в мене — у мене теж дещо було", — сказав "Залізний Майк".

Поєдинок Тайсона проти Пола пройде вісім раундів по дві хвилини і матиме статус виставкового.

Нагадаємо, раніше стало відомо, який гонорар Тайсон отримає за бій із Джейком Полом.

Також стало відомо, коли і де пройде бій Тайсона та Пола.