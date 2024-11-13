Усик станцевал для Фьюри танец перед реваншем

Александр Усик с тренером Юрием Ткаченко. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Чемпион мира по боксу Александр Усик продолжает готовиться к бою-реваншу с Тайсоном Фьюри. Оба спортсмена тренируются, чтобы набрать оптимальную форму перед поединком.

Усик показал новые элементы своих занятий и удивил болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE.

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Уже 21 декабря в Саудовской Аравии состоится реванш за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Александр Усик будет отстаивать этот титул в бою с Тайсоном Фьюри, который мечтает отобрать у украинца сразу три пояса.

Александр Усик и Юрий Ткаченко на тренировке. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Как тренируется Усик

Интерес к поединку подогревают организаторы боя и сами боксеры. Вскоре после битвы взглядов соперников вышел документальный фильм об их противостоянии. При этом и Усик, и Фьюри регулярно делятся роликами со своих тренировок, которые набирают сотни тысяч просмотров.

Украинский боксер превратил подготовку к бою в шоу. Усик выложил ролик из спортзала, где тренируется за полтора месяца до реванша. Александр работает над выносливостью, но не забывает о болельщиках.

Чемпион мира работает под известный музыкальный хит. В руках у боксера бита, и сам Усик не собирается играть в бейсбол. Спортсмен начал подпевать мелодии и сделал несколько танцевальных движений. Ролик с тренировкой Усика быстро стал популярным.

Напомним, уже в ближайшие выходные состоится бой Майка Тайсона с Джейком Полом, который можно будет посмотреть в Украине.

После этого поединка Джейк Пол собирается сразиться с одним из самых известных боксеров мира.