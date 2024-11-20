Усик та Хижняк опублікували спільне відео та поговорили про гроші

Олександр Хижняк та Олександр Усик. Фото: instagram.com/rt__pay/

Український боксер Олександр Усик дотримав слова та заплатив велику суму своєму колезі та тезці Олександру Хижняку. Олімпійський чемпіон Парижа отримав 100 тисяч доларів.

Хижняк став лауреатом спеціальної премії, яку заснував Усик, повідомляє сервіс Ready to Pay.

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Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик перед початком Олімпіади-2024 оголосив, що його фонд заплатить по 100 тисяч євро кожному українському боксеру, який зможе здобути в Парижі медаль. Умову виконав лише Олександр Хижняк, котрий став золотим олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 8 кг.

Загальний знімок олімпійських чемпіонів. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик заплатив Хижняку

Власник поясів WBA, WBO, WBC, IBO у надважкій вазі виплатив Олександру Хижняку грошову винагороду у розмірі 100 тисяч доларів. Ці гроші були зараховані на картку Ready To Pay — це сервіс, який створила компанія Усика.

Призер Парижа отримав не лише гроші, а й подяку за те, що зумів вступити до клубу олімпійських чемпіонів з України. Усик порадив Хижняку продовжувати тренуватися та боротися на рингу з тією ж енергією.

Нагадаємо, Олександр Усик адресував нове послання Тайсону Ф'юрі, з яким у грудні проведе ще один поєдинок.

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