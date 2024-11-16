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Тайсон та Пол прокоментували результат поєдинку

16 листопада 2024 11:49
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Джейк Пол та Майк Тайсон змінили свою риторику після бою
Джейк Пол — Майк Тайсон. Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Арлінгтоні США відбулося велике боксерське шоу. На ньому 27-річний Джейк Пол переміг одноголосним рішенням суддів 58-річного Майка Тайсона.

Після бою обидва боксери прокоментували результат поєдинку, повідомив портал Новини.LIVE.

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Джейк Пол Майк Тайсон дали коментарі після бою. Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Слова боксерів після бою

Після бою Джейк назвав Тайсона легендою та найвеличнішим у своїй справі.

Блогер зазначив, що захоплюється Тайсоном і вважає його іконою, завдяки якій сучасні бої стали можливими.

Пол додав, що для нього було честю битися з таким суперником, і визнав, що поєдинок виявився важким, як він і очікував.

Тайсон після бою заявив, що нічого не збирався доводити нікому і залишився задоволений результатом.

"Я задоволений. Я знав, що Пол — сильний боєць і відмінно підготується. Я нічого нікому не хотів доводити, тільки самому собі. Радий, що все ще здатний багато на що", — розповів Тайсон.

Нагадаємо, після бою Джейк Пол поцілував свою дівчину, яка є призером Олімпійських ігор.

Топовий боксер Теренс Кроуфорд порівняв Тайсона зі сміттям через бій проти Пола.

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