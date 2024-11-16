Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Пол переміг Тайсона та поцілував дуже гарячу дівчину — хто вона arrow

Пол переміг Тайсона та поцілував дуже гарячу дівчину — хто вона

16 листопада 2024 09:05
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Джейк Пол переміг Тайсона і поцілував призерку Олімпіади Ютту Лердам на рингу
Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Арлінгтоні завершився бій, де 27-річний Джейк Пол переміг 58-річного Майка Тайсона. Після поєдинку на ринг вийшла дівчина блогера.

Джейк поцілував своєю обраницею, якою є топова нідерландська спортсменка Ютта Лердам, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Ютта Лердам та Джейк Пол
Ютта Лердам та Джейк Пол. Фото: скриншот

Полу вдалося виграти у Тайсона одноголосним рішенням із рахунком: 80-72, 79-73, 79-73. Бій тривав вісім раундів по дві хвилини.

Хто поцілував Джейка Пола

Лердам є срібною призеркою Олімпійських ігор у Пекіні, та шестиразовою чемпіонкою світу з ковзанярського спорту.

Також Ютта тричі перемагала на чемпіонаті світу та двічі на чемпіонаті Європи.

Джейк Пол після поєдинку з Тайсоном виграв 11 поєдинків, сім достроково, і зазнав єдиної поразки від Томмі Ф'юрі.

Тайсон зазнав своєї сьомої поразки в кар'єрі, і виграв 50 боїв, з яких 44 нокаутом.

Ютта Лердам
Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam

Нагадаємо, раніше Майк Тайсона та Джейк Пол побилися на зважуванні.

Також раніше стало відомо, скільки зароблять Тайсон та Пол.

бокс суперважка вага професійний бокс Джейк Пол Бій Майк Тайсон — Джейк Пол

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:19 Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз

09:05 Пол переміг Тайсона та поцілував дуже гарячу дівчину — хто вона

09:02 Норвегія не надаватиме захист українцям із шести областей

09:01 Дали повістку на блокпості — що обов'язково має зробити ТЦК

08:45 Чи можуть відключення світла вплинути на розмір субсидії

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

08:30 Як стати на облік у ТЦК — інструкція та перелік документів

08:22 Близько 10 БпЛА атакували Київ вночі — які наслідки

08:02 Чоловік проігнорував повістку і не прийшов до ТЦК — рішення суду

08:00 Деяким українцям виплатять допомогу на обігрів житла – деталі

07:59 Україна відзначає День працівників телебачення, радіо і зв'язку

09:19 Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз

09:05 Пол переміг Тайсона та поцілував дуже гарячу дівчину — хто вона

09:02 Норвегія не надаватиме захист українцям із шести областей

09:01 Дали повістку на блокпості — що обов'язково має зробити ТЦК

08:45 Чи можуть відключення світла вплинути на розмір субсидії

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

08:30 Як стати на облік у ТЦК — інструкція та перелік документів

08:22 Близько 10 БпЛА атакували Київ вночі — які наслідки

08:02 Чоловік проігнорував повістку і не прийшов до ТЦК — рішення суду

08:00 Деяким українцям виплатять допомогу на обігрів житла – деталі

07:59 Україна відзначає День працівників телебачення, радіо і зв'язку

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

14 листопада 2024

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку