Джейк Пол переміг Тайсона і поцілував призерку Олімпіади Ютту Лердам на рингу

Пол переміг Тайсона та поцілував дуже гарячу дівчину — хто вона
В Арлінгтоні завершився бій, де 27-річний Джейк Пол переміг 58-річного Майка Тайсона. Після поєдинку на ринг вийшла дівчина блогера.
Джейк поцілував своєю обраницею, якою є топова нідерландська спортсменка Ютта Лердам, повідомив портал Новини.LIVE.
Полу вдалося виграти у Тайсона одноголосним рішенням із рахунком: 80-72, 79-73, 79-73. Бій тривав вісім раундів по дві хвилини.
Хто поцілував Джейка Пола
Лердам є срібною призеркою Олімпійських ігор у Пекіні, та шестиразовою чемпіонкою світу з ковзанярського спорту.
Також Ютта тричі перемагала на чемпіонаті світу та двічі на чемпіонаті Європи.
Джейк Пол після поєдинку з Тайсоном виграв 11 поєдинків, сім достроково, і зазнав єдиної поразки від Томмі Ф'юрі.
Тайсон зазнав своєї сьомої поразки в кар'єрі, і виграв 50 боїв, з яких 44 нокаутом.
Нагадаємо, раніше Майк Тайсона та Джейк Пол побилися на зважуванні.
Також раніше стало відомо, скільки зароблять Тайсон та Пол.
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