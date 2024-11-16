Джейк Пол переміг Тайсона і поцілував призерку Олімпіади Ютту Лердам на рингу

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam

В Арлінгтоні завершився бій, де 27-річний Джейк Пол переміг 58-річного Майка Тайсона. Після поєдинку на ринг вийшла дівчина блогера.

Джейк поцілував своєю обраницею, якою є топова нідерландська спортсменка Ютта Лердам, повідомив портал Новини.LIVE.

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Полу вдалося виграти у Тайсона одноголосним рішенням із рахунком: 80-72, 79-73, 79-73. Бій тривав вісім раундів по дві хвилини.

Хто поцілував Джейка Пола

Лердам є срібною призеркою Олімпійських ігор у Пекіні, та шестиразовою чемпіонкою світу з ковзанярського спорту.

Також Ютта тричі перемагала на чемпіонаті світу та двічі на чемпіонаті Європи.

Джейк Пол після поєдинку з Тайсоном виграв 11 поєдинків, сім достроково, і зазнав єдиної поразки від Томмі Ф'юрі.

Тайсон зазнав своєї сьомої поразки в кар'єрі, і виграв 50 боїв, з яких 44 нокаутом.

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam

Нагадаємо, раніше Майк Тайсона та Джейк Пол побилися на зважуванні.

Також раніше стало відомо, скільки зароблять Тайсон та Пол.