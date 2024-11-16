Джейк Пол победил Тайсона и поцеловал призерку Олимпиады Ютту Лэрдам на ринге

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam

В Арлингтоне завершился бой, где 27-летний Джейк Пол победил 58-летнего Майка Тайсона. После поединка на ринг вышла девушка блогера.

Джейк поцеловал свою избранницу, которой является топовая нидерландская спортсменка Ютта Лэрдам, сообщил портал Новини.LIVE.

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Полу удалось выиграть у Тайсона единогласным решением со счетом: 80-72, 79-73, 79-73. Бой длился восемь раундов по две минуты.

Кто поцеловал Джейка Пола

Лэрдам является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине и шестикратной чемпионкой мира по конькобежному спорту.

Также Ютта трижды побеждала на чемпионате мира и дважды на чемпионате Европы.

Джейк Пол после поединка с Тайсоном выиграл 11 поединков, семь досрочно, и потерпел единственное поражение от Томми Фьюри.

Тайсон потерпел свое седьмое поражение в карьере, и выиграл 50 боев, из которых 44 нокаутом.

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam

Напомним, ранее Майк Тайсона и Джейк Пол подрались на взвешивании.

Также ранее стало известно, сколько заработают Тайсон и Пол.