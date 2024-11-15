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Майк Тайсон подрался с Джейком Полом во время взвешивания

15 ноября 2024 10:01
Станислав Костюк - Редактор
Майк Тайсон ударил Джейка Пола на церемонии взвешивания
Майк Тайсон позирует перед инцидентом. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn
Станислав Костюк - Редактор

До начала боксерского поединка Майка Тайсона с Джейком Полом осталось меньше суток. Соперники прошли процедуру взвешивания, которая не обошлась без скандала. 

"Железный Майк" ударил будущего противника по лицу, сообщает портал Новини.LIVE. 

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За сутки до боя Джейка Пола с Майком Тайсоном соперники приняли участие в традиционной процедуре взвешивания. Молодой шоумен вел себя вызывающе и агрессивно, бывший чемпион мира по боксу отреагировал на это в своем стиле. 

За что Тайсон ударил Пола 

С самого начала мероприятия 27-летний блогер делал все, чтобы привлечь внимание журналистов и поклонников. Джейк Пол грубо себя вел по отношению к "Железному Майку", оскорблял самого боксера и его команду. В какой-то момент он начал скакать на четвереньках, затем подбежал к Тайсону и наступил ему на ногу. 

Майк Тайсон и Джейк Пол
Тайсон нанес первый удар сопернику. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Майк отреагировал мгновенно и дал сопернику пощечину, от которой Джейк Пол едва не потерял равновесие. Дело могло бы закончиться дракой, но будущих противников быстро разняли. Градус противостояния на ринге обещает быть высоким. 

Джейк Пол
Джейк Пол во время церемонии. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Бой Джейка Пола и Майка Тайсона пройдет в ночь с 15 на 16 ноября в США. Он начнется ориентировочно в 04:00 утра по киевскому времени. 

Напомним, уже известно количество зрителей, которые посетят бой Джейк Пол — Майк Тайсон

Легендарный боксер Рой Джонс поделился прогнозом на поединок с участием Тайсона и пола. 

спорт бокс Майк Тайсон Джейк Пол Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

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