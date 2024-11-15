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Стало известно, сколько зрителей посетят бой Пол — Тайсон

15 ноября 2024 00:06
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Майк Тайсон — Джейк Пол — стало известно, сколько соберет зрителей этот бой
Майк Тайсон и его команда. Фото: instagram.com/miketyson
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в 58 лет проведет бой против 27-летнего блогера-боксера Джейка Пола. Поединок состоится на футбольном стадионе в Арлингтоне в США.

Ожидается, что на арене может быть аншлаг. Об этом сообщил в Twitter журналист Майк Бенсон.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
Майк Тайсон — Джейк Пол. Фото: instagram.com/miketyson

Сколько людей придут на бой Пол — Тайсон

По информации источника, бой соберет на трибунах 65 тысяч зрителей. Интересно, что это будет рекорд посещаемости для поединков Тайсона.

Джейк Пол отметил, что они побили рекорд США по количеству средств, полученных от продажи билетов за пределами Лас-Вегаса.

На текущий момент рекорд США принадлежит бою Майку Тайсона против Леннокса Льюиса в Мемфисе. Тогда около 15 тысяч фанатов заплатили за билеты 19,5 млн долларов.

Мировой рекорд по проданным билетам принадлежит бою Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо. Тогда в Лас-Вегасе они собрали на пропусках 80 млн долларов.

Напомним, поляки хотели унизить Майка Тайсона гонораром за бой в Польше.

Стало известно, где и когда смотреть поединок Джейка Пола и Майка Тайсона.

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