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Стало відомо, скільки глядачів відвідають бій Пол — Тайсон

15 листопада 2024 00:06
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Майк Тайсон — Джейк Пол — стало відомо, скільки збере глядачів цей бій
Майк Тайсон та його команда. Фото: instagram.com/miketyson
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон у 58 років проведе бій проти 27-річного блогера-боксера Джейка Пола. Поєдинок відбудеться на футбольному стадіоні в Арлінгтоні у США.

Очікується, що на арені може бути аншлаг. Про це повідомив у Twitter журналіст Майк Бенсон.

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Майк Тайсон — Джейк Пол. Фото: instagram.com/miketyson

Скільки людей прийдуть на бій Пол — Тайсон

За інформацією джерела, бій збере на трибунах 65 тисяч глядачів. Цікаво, що це буде рекорд відвідуваності поєдинків Тайсона.

Джейк Пол зазначив, що вони побили рекорд США за кількістю коштів, отриманих від продажу квитків за межами Лас-Вегасу.

На цю мить рекорд США належить бою Майку Тайсона проти Леннокса Льюїса в Мемфісі. Тоді близько 15 тисяч фанатів заплатили за квитки 19,5 млн. доларів.

Світовий рекорд із проданих квитків належить бою Флойда Мейвезера та Менні Пакьяо. Тоді в Лас-Вегасі вони зібрали на перепустках 80 млн доларів.

Нагадаємо, поляки хотіли принизити Майка Тайсона гонораром за бій у Польщі.

Стало відомо, де і коли дивитися поєдинок Джейка Пола та Майка Тайсона.

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