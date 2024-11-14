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Рой Джонс розкритикував Майка Тайсона та Джейка Пола

14 листопада 2024 14:02
Станіслав Костюк - Редактор
Рой Джонс розкритикував Майка Тайсона та Джейка Пола
Майк Тайсон відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn
Станіслав Костюк - Редактор

Майк Тайсон і Джейк Пол продовжують готуватися до бою, до якого залишилося менш як два дні. Легендарний боксер Рой Джонс розповів, чого чекає від поєдинку.

Джонс незадоволений умовами протистояння Пола з Тайсоном, повідомляє The Mirror.

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Блогер Джейк Пол та колишній боксер Майк Тайсон провели "Битву поглядів", після якого колишній чемпіон світу з боксу організував відкрите тренування. Вболівальники спостерігали за роботою "Залізного Майка", а легенди спорту робили прогноз на майбутній поєдинок.

Майк Тайсон і Джейк Пол
Джейк Пол та Майк Тайсон проводять битву поглядів. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Що Рой Джонс сказав про бій

Два роки тому Майк Тайсон провів виставковий поєдинок, його суперником став Рой Джонс. Дві легенди боксу подарували вболівальникам цікаве видовище, кінцівка якого була затьмарена діями суддів. Боксерам присудили нічию.

Напередодні нового бою за участю Тайсона Джонс розкритикував організацію протистояння. Рой згадав досвід свого бою з Майком і заявив, що раунди завдовжки дві хвилини більше підходять для жіночих поєдинків. Джонс вважає, що таке рішення негативно вплине на видовищність бою.

Рой Джонс не сумнівається у перемозі Майка Тайсона і хоче, щоб його колишній суперник насолодився поєдинком. Бій відбудеться в ніч із 15 на 16 листопада в Арлінгтоні, США.

Нагадаємо, Джейк Пол планує перемогти Майка Тайсона і вже обрав собі нового суперника.

Гонорари Майка Тайсона та Джейка Пола за виставковий бій відрізняються вдвічі.

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