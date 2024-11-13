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Поляки пропонували Майку Тайсону принизливий гонорар за бій

13 листопада 2024 22:04
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Майк Тайсон не захотів битися за 600 тисяч у Польщі
Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Легендарний 58-річний ексчемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон проведе бій з 27-річним блогером Джейком Полом. Поєдинок відбудеться в ніч проти 16 листопада в Арлінгтоні, США.

Однак цей бій міг не відбутися, оскільки Тайсону пропонували битися у Польщі. Про це повідомив промоутер Борек Маті, слова якого навів Kanał Sportowy.

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Томаш Адамек
Томаш Адамек. Фото: newspix.pl

Тайсона мало не принизили гонораром

За словами промоутера, вони пропонували Тайсону бій з колишнім польським боксером Томашем Адамеком. Поєдинок мав очолити шоу у серпні 2024 року. Його планували провести на стадіоні "Народовий" у Варшаві.

За поєдинок проти Адамека в Польщі Тайсону запропонували 500-600 тисяч доларів. Майк очікувано відмовився від принизливого гонорару.

Зазначимо, що у поєдинку з Джейком Полом Тайсон заробить 20 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Майк зі свого досвіду розповів, як треба поводитися у в'язниці.

Джейк Пол уже знайшов собі суперника для наступного бою після Тайсона.

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