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Поляки предлагали Майку Тайсону унизительный гонорар за бой

13 ноября 2024 22:04
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Майк Тайсон не захотел драться за 600 тысяч в Польше
Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Легендарный 58-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон проведет бой с 27-летним блогером Джейком Полом. Поединок состоится в ночь на 16 ноября в Арлингтоне, США.

Однако этот бой мог не состояться, поскольку Тайсону предлагали драться в Польше. Об этом сообщил промоутер Борек Мати, слова которого привел Kanał Sportowy.

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Томаш Адамек. Фото: newspix.pl

Тайсона чуть не унизили гонораром

По словам промоутера, они предлагали Тайсону бой с бывшим польским боксером Томашем Адамеком. Поединок должен был возглавить шоу в августе 2024 года. Его планировали провести на стадионе "Народовый" в Варшаве.

За поединок против Адамека в Польше Тайсону предложили 500-600 тысяч долларов. Майк ожидаемо отказался от унизительного гонорара.

Отметим, что в поединке с Джейком Полом Тайсон заработает 20 млн долларов.

Напомним, ранее Майк из своего опыта рассказал, как нужно себя вести в тюрьме.

Джейк Пол уже нашел себе соперника для следующего боя после Тайсона.

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