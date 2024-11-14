Рой Джонс раскритиковал Майка Тайсона и Джейка Пола

Майк Тайсон отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Майк Тайсон и Джейк Пол продолжают готовиться к бою, до которого осталось меньше двух дней. Легендарный боксер Рой Джонс рассказал, чего ждет от поединка.

Джонс недоволен условиями противостояния Пола с Тайсоном, сообщает The Mirror.

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Блогер Джейк Пол и бывший боксер Майк Тайсон провели "Битву взглядов", после которого бывший чемпион мира по боксу организовал открытую тренировку. Болельщики наблюдали за работой "Железного Майка", а легенды спорта делали прогноз на будущий поединок.

Джейк Пол и Майк Тайсон проводят битву взглядов. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Что Рой Джонс сказал о бое

Два года назад Майк Тайсон уже провел выставочный поединок, его соперником стал Рой Джонс. Две легенды бокса подарили болельщикам интересное зрелище, концовка которого была омрачена действиями судей. Боксерам присудили ничью.

Накануне нового боя с участием Тайсона Джонс раскритиковал организацию противостояния. Рой вспомнил опыт своего боя с Майком и заявил, что раунды длинной в две минуты больше подходят для женских поединков. Джонс считает, что такое решение негативно повлияет на зрелищность боя.

Рой Джонс не сомневается в победе Майка Тайсона и хочет, чтобы его бывший соперник насладился поединком. Бой состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне, США.

Напомним, Джейк Пол планирует победить Майка Тайсона и уже выбрал себе нового соперника.

Гонорары Майка Тайсона и Джейка Пола за выставочный бой отличаются в два раза.