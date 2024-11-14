Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Рой Джонс раскритиковал Майка Тайсона и Джейка Пола arrow

Рой Джонс раскритиковал Майка Тайсона и Джейка Пола

14 ноября 2024 14:02
Станислав Костюк - Редактор
Рой Джонс раскритиковал Майка Тайсона и Джейка Пола
Майк Тайсон отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn
Станислав Костюк - Редактор

Майк Тайсон и Джейк Пол продолжают готовиться к бою, до которого осталось меньше двух дней. Легендарный боксер Рой Джонс рассказал, чего ждет от поединка.

Джонс недоволен условиями противостояния Пола с Тайсоном, сообщает The Mirror

Читайте также:

Блогер Джейк Пол и бывший боксер Майк Тайсон провели "Битву взглядов", после которого бывший чемпион мира по боксу организовал открытую тренировку. Болельщики наблюдали за работой "Железного Майка", а легенды спорта делали прогноз на будущий поединок. 

Майк Тайсон и Джейк Пол
Джейк Пол и Майк Тайсон проводят битву взглядов. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Что Рой Джонс сказал о бое 

Два года назад Майк Тайсон уже провел выставочный поединок, его соперником стал Рой Джонс. Две легенды бокса подарили болельщикам интересное зрелище, концовка которого была омрачена действиями судей. Боксерам присудили ничью. 

Накануне нового боя с участием Тайсона Джонс раскритиковал организацию противостояния. Рой вспомнил опыт своего боя с Майком и заявил, что раунды длинной в две минуты больше подходят для женских поединков. Джонс считает, что такое решение негативно повлияет на зрелищность боя. 

Рой Джонс не сомневается в победе Майка Тайсона и хочет, чтобы его бывший соперник насладился поединком. Бой состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне, США. 

Напомним, Джейк Пол планирует победить Майка Тайсона и уже выбрал себе нового соперника

Гонорары Майка Тайсона и Джейка Пола за выставочный бой отличаются в два раза

спорт бокс Рой Джонс Майк Тайсон Джейк Пол Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:51 Нардеп ответила, откуда возьмут средства на "тысячу Зеленского"

14:51 Зима врывается в Киев — синоптики предупредили о погоде завтра

14:42 Укрэнерго планирует строительство воздушных ЛЭП — что известно

Срочная новость

14:40 ВСУ зачищают Купянск после попытки российского наступления

14:33 В Киеве скончался работник ТЦК, выстреливший себе в голову

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:30 Посол спрогнозировал, когда в Украину примут в ЕС и будет мир

14:30 Прибавки к зарплатам в 2025 году — кто и сколько получит

14:29 Чиновники порта на Одесчине торговали справками об инвалидности

14:27 На фронте погибла госпитальер Мария-Кристина Двойник

14:17 Ремонт будет дорогим — как ухаживать за складным смартфоном

14:51 Нардеп ответила, откуда возьмут средства на "тысячу Зеленского"

14:51 Зима врывается в Киев — синоптики предупредили о погоде завтра

14:42 Укрэнерго планирует строительство воздушных ЛЭП — что известно

Срочная новость

14:40 ВСУ зачищают Купянск после попытки российского наступления

14:33 В Киеве скончался работник ТЦК, выстреливший себе в голову

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:30 Посол спрогнозировал, когда в Украину примут в ЕС и будет мир

14:30 Прибавки к зарплатам в 2025 году — кто и сколько получит

14:29 Чиновники порта на Одесчине торговали справками об инвалидности

14:27 На фронте погибла госпитальер Мария-Кристина Двойник

14:17 Ремонт будет дорогим — как ухаживать за складным смартфоном

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком